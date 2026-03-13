НАТО трещит по швам — первой лопнула Чехия: кто следующий

Чехия отказалась выполнить требование НАТО и нарастить расходы на оборону до 3,5% от ВВП. Более того, правительство Андрея Бабиша намерено урезать военный бюджет до 2,1%. По мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, это свидетельствует о расколе в Североатлантическом альянсе, отдельные участники которого не собираются вторить «мантре» о якобы существующей «российской угрозе». Могут ли другие страны последовать примеру Чехии и как Запад накажет «отступников» за демарш — в материале NEWS.ru.

Почему Чехия пошла против НАТО

В прошлом году страны — участницы НАТО под давлением президента США Дональда Трампа приняли решение существенно нарастить расходы на оборону к 2035 году до 5% от ВВП: 3,5% должно быть направлено напрямую на военный бюджет, еще 1,5% — на развитие кибербезопасности и модернизацию дорожной сети. До 2025 года «нормой» были 2% от ВВП, однако большинство государств и ее не выполняли.

С решением Альянса согласны далеко не все. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что его страна не станет наращивать расходы на армию. По его словам, вместо этого Прага намерена сосредоточиться на финансировании сферы здравоохранения.

«Мы не можем экономить на здоровье людей. Мы хотим обеспечить наилучшее медицинское обслуживание. Мы обязательно будем направлять бюджетные средства на это. Эти деньги имеют абсолютный приоритет», — сказал он.

По словам Бабиша, траты на военные нужды в Чехии составят чуть больше 2% — это максимум, что может сделать чешское правительство в рамках государственного бюджета.

До этого Бабиш также объявил об отказе своей республики продать Украине самолеты собственного производства L-159, поскольку сейчас «они нужны чешской армии».

Андрей Бабиш Фото: Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кто еще в ЕС не согласен с НАТО

Хотя Чехия пока единственная выступила открыто против увеличения оборонного бюджета, есть страны, которые также выражают недовольство курсом НАТО. К примеру, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против размещения войск стран — участниц Альянса на территории Украины — по его словам, такой сценарий будет означать прямое столкновение с Россией.

Аналогичной позиции придерживается Словакия. Ее президент Петер Пеллегрини заявлял: «Братислава никогда не пошлет военных на Украину в случае заключения перемирия или обеспечения каких-то гарантий безопасности. Словакия не будет оказывать военную помощь Киеву».

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что в НАТО наметился глубокий раскол, который вызван тремя причинами.

«Первая и главная — нет денег. Многие страны Альянса — особенно восточноевропейские — не готовы тратить на военные нужды 5%. Особенно сейчас, когда в Европе экономический кризис», — пояснил политик.

Второй фактор — изменение геополитической ситуации. США, по словам депутата, начинают «грести в свою сторону». Они отказались платить за европейскую безопасность, но развязали войну с Ираном, которая больно бьет по интересам европейцев, а также хотят оккупировать Гренландию, отобрав ее у Дании.

«Третья причина раскола в НАТО — изменение психологии людей. Жители стран НАТО совершенно не хотят ни воевать, ни умирать. Для Альянса это страшно, потому что раскол уже не между государствами, а внутри них — между политическими элитами и простыми людьми», — добавил Колесник.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что ждет НАТО в будущем

Постепенно к демаршу против НАТО и США присоединяются страны Западной и Южной Европы. Премьер Италии Джорджа Мелони открыто раскритиковала Трампа за действия на Ближнем Востоке и, в частности, за удар по школе в иранском Минабе, в результате которого погибли более 170 мирных жителей.

«Я решительно осуждаю массовое нападение на маленьких девочек, произошедшее в Минабе. Выражаю солидарность с семьями жертв и прошу, чтобы ответственность за эту трагедию была быстро установлена», — заявила политик.

«Пнул» Трампа и президент Франции Эммануэль Макрон, который отметил: операция в Иране проводится за рамками международного права и не может быть одобрена Парижем.

Политолог, главный редактор портала «Геополитика» Леонид Савин напомнил, что критика в адрес США звучит и в Испании.

«Испанцы запретили Штатам использовать базы на своей территории для нанесения ударов по Ирану и отозвали посла из Израиля», — заметил он в разговоре с NEWS.ru.

Савин уверен, что раскол в НАТО будет усиливаться, так как среди стран-участниц нет единства ни по одному принципиально важному вопросу — ни по конфликту на Ближнем Востоке, ни по ситуации на Украине, ни по объему военных расходов, ни по членству Украины в Альянсе.

«России выгодно, что в стане ее врагов нет единства. Мы можем играть на противоречиях внутри Альянса и вести более активную внешнюю политику», — считает он.

Однако руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект», член Общественной палаты РФ Георгий Федоров полагает, что США попытаются исправить ситуацию и надавить на страны-отступницы через другие международные структуры — например ЕС. Так, за непослушание их могут лишить траншей из европейского бюджета или отрезать от будущих кредитов.

«На Венгрию подобным образом Евросоюз уже активно давит, и порой руководство страны удавалось „прогнуть“», — напомнил собеседник NEWS.ru.

По мнению Федорова, именно Трампа сегодня можно считать реальным «главнокомандующим» Североатлантического альянса.

«У него в отношении НАТО две задачи — сохранить его и переложить бо́льшую часть расходов на его содержание со Штатов на другие государства. В русле решения этих вопросов Трамп и будет действовать дальше», — резюмировал политолог.

Читайте также:

Все ненавидят фон дер Ляйен: как глава ЕК настроила против себя Европу

Раскол в ЕС: новые санкции против России провалились, при чем тут Иран

Макрон учится высаживать десант на Украине: чем это ему грозит