Макрон учится высаживать десант на Украине: чем это ему грозит

В Бретани прошли учения, в рамках которых более 600 британских десантников вместе с военными французской 11-й бригады ВДВ провели имитацию высадки на Украине. Также совершил прыжок взвод итальянской бригады парашютистов «Фольгоре». Зачем этот маневр отрабатывали войска стран НАТО, насколько реальна их высадка на Украине и какие России нужно принять ответные меры — в материале NEWS.ru.

В чем заключались учения военных Франции, Великобритании и Италии

В ходе маневров, прошедших в Бретани, свыше 600 бойцов из 16-й воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Великобритании вместе с военнослужащими французской 11-й воздушно-десантной бригады провели имитацию высадки на Украине. Об этом сообщила британская газета The Telegraph. По данным издания, несколько сот десантников высадились на полигоне Сен-Сир-Коэткидан и «уничтожили» средства ПВО условного противника. В ходе следующего этапа учений десантники будут «отражать» штурм своих позиций на захваченном плацдарме. Вторая задача — отработка засад в тылу потенциального противника.

Журналисты подчеркнули, что «учения в Бретани прошли в четвертую годовщину начала конфликта на Украине и являются заключительными учениями по подготовке десантников к развертыванию в любой точке мира в составе сил НАТО».

Ранее министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили заявил: «Я хочу быть министром обороны, который направит британские войска на Украину».

Кстати, именно Хили называют одним из двух главных претендентов на пост следующего премьера Британии. С этим мнением согласен и российский политолог Юрий Самонкин. Пока же Лондон помогает Украине не войсками, а деньгами.

Президент Франции Макрон также неоднократно высказывался на тему, что на Украину следует отправить войска стран Европы.

Реальна ли высадка англо-французского десанта на Украине

Организаторы учений, вероятно, «перепутали XXI век с XX», заявил в беседе с NEWS.ru старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

«Такие операции были возможны во время Второй мировой. Что-то подобное проводил, например, знаменитый диверсант Отто Скорцени. Сейчас такое невозможно от слова „совсем“», — сказал эксперт.

По его словам, десант можно выбросить только с самолета. Но задолго до его появления на линии боевого соприкосновения, не говоря уже о российском тыле, его собьют наши средства ПВО. И, гарантированно, никто из находящихся на борту не выживет.

«Стоит борту с десантниками подняться в воздух, мы будем об этом знать: средств разведки у нас достаточно. Как только самолет окажется в зоне поражения ракет ПВО, его уничтожат», — подчеркнул эксперт.

По словам Прохватилова, с военной точки зрения совместные учения десанта Британии, Франции и Италии не имеют никакого смысла.

«Чтобы уничтожить средства ПВО противника, нужен не десант, а массированный удар ракетами. Желательно — одновременно запускаемых с истребителей, наземных платформ и моря», — пояснил эксперт. Он добавил, что на такой удар чисто технически способна только армия США. Но ни при Байдене, ни при Трампе США в украинском конфликте задействовать армию не решались, опасаясь ядерного ответа России.

Высадка десантников в тылу для проведения диверсий сегодня тоже «из разряда фантастики», уверен эксперт.

«Даже если они каким-то невероятным чудом высадятся, то в ближайшие полчаса на них налетит рой дронов и перебьет всех», — пояснил Прохватилов.

По его мнению, учения в Бретани — это чисто психологическая операция, попытка надавить на Россию. «Дескать, смотрите: мы готовимся с вами воевать», — сказал военный эксперт.

Для чего европейцы «играют в войнушку»

«Реально воевать с нами европейцы не готовы», — заявил в беседе с NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. По его словам, на это есть три причины.

«Во-первых, физически нет войск. Во-вторых, нет достаточного количества вооружений и боекомплекта. В-третьих, не хотят конфликта даже профессиональные военные», — пояснил эксперт.

Впрочем, недавно Лондон и Париж договорились о создании совместного корпуса, способного вести военные действия высокой интенсивности — как сейчас на Украине.

«Но даже если корпус создадут, что не факт, это от 30 до 50 тысяч „штыков“. В условиях украинского конфликта, где численность армий — сотни тысяч человек, 30–50 тысяч погоды не сделают», — отметил Федоров.

Совместные учения войск Британии, Франции и Италии — обычная «военная рутина», которую западные СМИ по заданию политиков пытаются преподнести как подготовку к войне с Россией, уверен главный редактор портала «Геополитика» Леонид Савин.

«Войска НАТО с 2014 года проводят учения „Атлантическая решимость“ — готовятся к противостоянию с Россией. Ну и что? Работа у них такая», — пояснил эксперт в беседе с NEWS.ru.

По его словам, на реальное противостояние с РФ Европа не пойдет.

«Недавние учения в Германии и Финляндии показали, что войска этих стран неспособны противостоять даже негосударственным формированиям, т. е. террористам и бандитам, не говоря уже об армии России», — напомнил Савин.

То же самое касается и учений в Эстонии, прошедших в прошлом году. По мнению политолога, учения Британии, Франции и Италии — это лишь «бряцание оружием»: попытка усилить переговорную позицию Украины на переговорах с Россией и США, которые сейчас буксуют.

