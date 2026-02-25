Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 14:02

Разгневанные фанаты «Торино» оставили владельцу клуба послание с фекалиями

Фанаты «Торино» в знак протеста высыпали навоз у тренировочной базы команды

Урбано Каиро Урбано Каиро Фото: Maurizio Maule/Keystone Press Agency/Global Look Press
Разгневанные фанаты туринского «Торино» устроили акцию протеста против владельца и президента клуба Урбано Каиро после серии поражений команды, сообщил журналист Антонио Перилло, опубликовав соответствующие кадры в соцсети X. Они привезли на пикапе навоз и высыпали его перед входом на тренировочную базу «Стадио Филадельфия».

На ограждении тренировочной базы также был вывешен баннер с надписью: «Дерьмо, как Каиро». Поводом для гнева стало плачевное состояние команды. 22 февраля «Торино» проиграл «Дженоа» со счетом 0:3, а 23 февраля, руководство уволило главного тренера Марко Барони. В последних восьми матчах туринцы потерпели шесть поражений. Сейчас они замыкают 15-ю строчку Серии А, находясь в трех очках от зоны вылета.

Каиро владеет клубом с 2005 года, но за 21 год его правления «Торино», будучи семикратным чемпионом Италии, не выиграл ни одного трофея. Последний титул команда взяла в 1993 году — Кубок Италии.

Ранее болельщику футбольного клуба «Норвич» стало плохо во время матча 1/32 финала Кубка Англии. Он умер на домашнем стадионе команды в игре против «Уолсолла».

