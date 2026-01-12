Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 02:28

Футбольный болельщик умер после победы любимой команды

Болельщик «Норвича» умер после победы команды в матче Кубка Англии со счетом 5:1

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Болельщику футбольного клуба «Норвич» стало плохо во время матча 1/32 финала Кубка Англии. Он умер 11 января на домашнем стадионе команды в игре против «Уолсолла».

Клуб официально подтвердил печальное известие и выразил соболезнования родным и близким покойного. Точные обстоятельства и причина ухудшения самочувствия болельщика не уточняются.

С прискорбием сообщаем о кончине болельщика нашей команды по завершении матча Кубка Англии. «Норвич» хотел бы выразить свои искренние соболезнования семье и друзьям болельщика в это невероятно трудное время, — указано в сообщении.

Сам матч завершился уверенной победой хозяев со счетом 5:1. Однако радость от крупной победы в престижном турнире для клуба и его фанатов была омрачена трагическим событием.

Ранее сообщалось, что фанаты из Калькутты начали швырять кресла и мусор на футбольное поле из-за быстрого выступления футболиста Лионеля Месси. Он покинул мероприятие через 20 минут после начала встречи. Звезда прибыл в Индию для открытия 21-метровой статуи в его честь. Он наблюдал за церемонией по видеосвязи, затем он поприветствовал людей с трибуны, подписал несколько футболок и удалился.

смерти
болельщики
футбол
фанаты
