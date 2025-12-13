Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 13:40

Уход Месси обернулся беспорядками на стадионе в Калькутте

Фанаты в Калькутте устроили погром на стадионе из-за ухода Мессии

Лионель Месси Лионель Месси Фото: Leonardo Ramirez/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Фанаты из Калькутты начали швырять кресла и мусор на футбольное поле из-за быстрого выступления футболиста Лионеля Месси, передает India Today. Он покинул мероприятие через 20 минут после начала встречи.

Отмечается, что Месси прибыл в Индию для открытия 21-метровой статуи в его честь. Он наблюдал за церемонией по видеосвязи, затем он поприветствовал людей с трибуны, подписал несколько футболок и удалился, сообщили журналисты.

Организаторам пришлось обращаться к службе безопасности, чтобы урегулировать инцидент, добавили в СМИ.

Ранее российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук опустился в рейтинге самых дорогих футболистов MLS. Его цена снизилась с €9 млн (836 млн рублей) до €8 млн (743 млн рублей). В прошедшем сезоне игрок провел 33 матча, забив шесть голов, но не попал в десятку лидеров.

Тем временем Российский футбольный союз утвердил календарь матчей Кубка России на 2026 год. Так, сезон Мир РПЛ после зимней паузы возобновится 27 февраля

Лионель Месси
Индия
фанаты
футбол
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лидер «Оренбургских киллеров» попался в руки закона
Погода в Москве в воскресенье, 14 декабря: ждать ли морозов и снегопадов
Россиянка рассказала о трудностях жизни с мужем-турком
ЮАР обратилась с призывом к странам G20
Роналду станет частью популярной кинофраншизы
Два поезда не поделили пути в российском регионе
Лукашенко приравнял агрессию против союзника к нападению на Белоруссию
Умные игрушки для собак и кошек: обзор гаджетов для счастья питомца
Член ОП ответил, почему ВСУ отправили тысячи бывших заключенных в Купянск
Экс-сенатора объявили в розыск
Третье транспортное кольцо Москвы парализовало из-за аварии
Россиянин стал фигурантом дела о контрабанде животных на 6 млн рублей
Грузовик влетел в трубопровод и оставил без газа 100 домов
«Позорные действия»: в ГД ответили на удар ВСУ по Саратову
Два десятка машин размотало на трассе из-за мощного снегопада
Уход Месси обернулся беспорядками на стадионе в Калькутте
«Роснано» подала иск к Чубайсу почти на 12 млрд рублей
«Мир не за горами»: Эрдоган рассказал о планах после встречи с Путиным
В Подмосковье безбилетникам стали угрожать «повешением»
Два ребенка погибли при пожаре в частном доме
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.