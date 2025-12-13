Уход Месси обернулся беспорядками на стадионе в Калькутте Фанаты в Калькутте устроили погром на стадионе из-за ухода Мессии

Фанаты из Калькутты начали швырять кресла и мусор на футбольное поле из-за быстрого выступления футболиста Лионеля Месси, передает India Today. Он покинул мероприятие через 20 минут после начала встречи.

Отмечается, что Месси прибыл в Индию для открытия 21-метровой статуи в его честь. Он наблюдал за церемонией по видеосвязи, затем он поприветствовал людей с трибуны, подписал несколько футболок и удалился, сообщили журналисты.

Организаторам пришлось обращаться к службе безопасности, чтобы урегулировать инцидент, добавили в СМИ.

