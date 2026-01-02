«Воспримут как оскал»: россиянам рассказали, чего нельзя делать в Индии В посольстве России призвали не улыбаться обезьянам в Индии

Россиянам не стоит улыбаться обезьянам в Индии, поскольку они могут принять это за агрессивный оскал, заявила РИА Новости врач посольства России в Индии Наталья Панфилова. Она добавила, что нужно мыть фрукты кипяченой или бутилированной водой, кроме того, не рекомендуется кормить бродячих собак.

Наиболее частые обращения от российских туристов в Дели поступают из-за укусов и нападений собак и обезьян, в связи с чем мы призываем проявлять осторожность и не кормить их или пытаться сделать фотографии рядом с ними. Надо помнить, что обезьянам нельзя улыбаться, так как они могут воспринять это как оскал, — предупредила она.

Ранее сообщалось, что в таиландской провинции Лопбури произошел необычный инцидент с массовым побегом приматов из специализированного питомника. Более 100 молодых макак, содержавшихся в так называемом обезьяньем детском саду, прорвались на свободу и устроили нападение на местный полицейский участок и соседние жилые дома.

До этого стало известно, что в индийском штате Уттар-Прадеш стая обезьян насмерть загрызла 67-летнего фермера Рамната Чаудхари. По данным источника, животные напали на мужчину, когда он вышел в поле за кормом для скота. Из-за множества полученных травм его госпитализировали в больницу, но врачи ее смогли спасти его.