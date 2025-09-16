Празднование Дня города в Москве
Макаки напали на полицейский участок в Таиланде

Более 100 макак напали на полицейский участок в таиландской провинции Лопбури

Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В таиландской провинции Лопбури произошел необычный инцидент с массовым побегом приматов из специализированного питомника. Более 100 молодых макак, содержавшихся в так называемом обезьяньем детском саду, прорвались на свободу и устроили нападение на местный полицейский участок и соседние жилые дома, сообщает тайский новостной портал «Тхок Май Тхиенг».

Провинция Лопбури известна своей значительной популяцией диких обезьян, которые стали одной из местных достопримечательностей. Однако на этот раз ситуация вышла из-под контроля. Поведение животных вызвало панику среди местных жителей. Полицейским пришлось применить нестандартные методы для защиты участка.

Полицейским пришлось отстреливаться от макак из рогаток, чтобы прогнать их с территории участка, — указано в сообщении.

Местные власти и сотрудники питомника предприняли меры по поимке сбежавших животных и возвращению их в места содержания. Ситуация потребовала координации действий полиции, зоологов и местных жителей.

Ранее в индийском штате Уттар-Прадеш стая обезьян насмерть загрызла 67-летнего фермера Рамната Чаудхари. По данным источника, животные напали на мужчину, когда он вышел в поле за кормом для скота. Из-за множества полученных травм его госпитализировали в больницу, где он и скончался.

