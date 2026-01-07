Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 20:23

В РПЦ озвучили диагноз россиян, отказывающихся от рождения детей

Патриарх Кирилл: отказ от деторождения является крайней формой эгоизма

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Отказ от рождения детей является крайней формой эгоизма и болезнью современного общества, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову в эфире телеканала «Россия 1». Он подчеркнул опасность жизни «для самого себя» и хрупкость общества, построенного на таких принципах.

Церковь может констатировать и диагностировать болезни. Это крайняя форма эгоизма, крайняя форма, — сказал глава РПЦ.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в Кремле заявил, что рождаемость в стране продолжает сокращаться, а предпринятых мер в демографической сфере недостаточно. По его словам, такая тенденция вызвана объективными факторами, но государству необходимо сохранять ориентир на увеличение численности населения.

Кроме того, генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров на пресс-конференции заявил, что число многодетных семей в России увеличилось на 8,8% за 2025 год. Однако, по его словам, данный рост пока не компенсирует общее снижение рождаемости в стране и, хотя комплексного решения демографических проблем еще не найдено, его активно ищут.

РПЦ
Патриарх Кирилл
дети
семьи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Великобритания отказалась комментировать задержание США российского танкера
«По глупости»: Трамп признался, почему не получил Нобелевскую премию
Украинцы на Рождество искали поздравления на русском языке
В Херсонской области запретили отмечать праздники в кафе и ресторанах
Дубль Голдобина привел СКА к победе над «Ладой»
На популярном курорте ждут шторм и сильные волны
В Подмосковье произошло серьезное ДТП с участием автобуса
В Белом доме сделали неожиданное заявление о суде над экипажем «Маринеры»
Руководство «Нафтогаза Украины» ликвидировало филиал в Туркмении
Экс-помощница Байдена сбежала в Россию и начала учить русский язык
Лукашенко раскрыл, о чем молил Бога
В Госдуме напомнили управляющим компаниям об одной обязанности
В РПЦ озвучили диагноз россиян, отказывающихся от рождения детей
«Не мог собрать»: патриарх Кирилл раскрыл, как разобрался с долгами отца
Иранец решил пошпионить в пользу Израиля и горько поплатился
Эрдоган узнал о «бегстве» Мадуро в Турцию
«Господствовать будут русские»: Жириновский — о грядущих событиях 2030 года
Медведчук раскрыл, чем может обернуться парижская декларация по Украине
НАТО разрывает на куски, иск к Собчак, легенда поддержала СВО: что дальше
США пообещали снять с Венесуэлы часть санкций
Дальше
Самое популярное
Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Атака ВСУ на Тверь 6 января: попадание в многоэтажку, пожар, что известно
Регионы

Атака ВСУ на Тверь 6 января: попадание в многоэтажку, пожар, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.