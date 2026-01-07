В РПЦ озвучили диагноз россиян, отказывающихся от рождения детей

Отказ от рождения детей является крайней формой эгоизма и болезнью современного общества, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову в эфире телеканала «Россия 1». Он подчеркнул опасность жизни «для самого себя» и хрупкость общества, построенного на таких принципах.

Церковь может констатировать и диагностировать болезни. Это крайняя форма эгоизма, крайняя форма, — сказал глава РПЦ.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в Кремле заявил, что рождаемость в стране продолжает сокращаться, а предпринятых мер в демографической сфере недостаточно. По его словам, такая тенденция вызвана объективными факторами, но государству необходимо сохранять ориентир на увеличение численности населения.

Кроме того, генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров на пресс-конференции заявил, что число многодетных семей в России увеличилось на 8,8% за 2025 год. Однако, по его словам, данный рост пока не компенсирует общее снижение рождаемости в стране и, хотя комплексного решения демографических проблем еще не найдено, его активно ищут.