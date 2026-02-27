В РПЦ предупредили, что категорически нельзя делать в Великий пост Священник Савастьянов: в Великий пост категорически нельзя устраивать скандалы

В Великий пост категорически нельзя устраивать скандалы, конфликтовать, осуждать людей, сплетничать и прибегать к азартным играм, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» священник Илья Савастьянов. Под строгим запретом в этот период находятся не только мясные и молочные продукты, но и алкоголь.

Ограничение в еде необходимо для духовного возрастания и усиления молитвы. Это важный инструмент в жизни христианина, который должен помогать в борьбе с грехами, зависимостями, а не самоцель. Пост без борьбы с грехами пуст, это обычная диета без какой-либо духовной пользы. Смысл поста не только в очищении человека, но и в духовном возрастании, то есть приобретении благодати на дальнейшую жизнь, — объяснил Савастьянов.

Он отметил, что в Великий пост православным важно отказаться от зависимостей, в том числе социальных сетей, просмотра сериалов и новостной ленты. По его мнению, в этот период лучше не сидеть в гаджетах, а больше молиться, общаться с близкими и размышлять о жизни.

Ранее священник Владислав Береговой заявил, что в первую неделю Великого поста православным следует больше молиться и совершать добрые дела. В частности, он призвал помогать нуждающимся, делать пожертвования и всячески проявлять сострадание к окружающим.