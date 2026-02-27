Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 14:22

В РПЦ предупредили, что категорически нельзя делать в Великий пост

Священник Савастьянов: в Великий пост категорически нельзя устраивать скандалы

Подписывайтесь на нас в MAX

В Великий пост категорически нельзя устраивать скандалы, конфликтовать, осуждать людей, сплетничать и прибегать к азартным играм, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» священник Илья Савастьянов. Под строгим запретом в этот период находятся не только мясные и молочные продукты, но и алкоголь.

Ограничение в еде необходимо для духовного возрастания и усиления молитвы. Это важный инструмент в жизни христианина, который должен помогать в борьбе с грехами, зависимостями, а не самоцель. Пост без борьбы с грехами пуст, это обычная диета без какой-либо духовной пользы. Смысл поста не только в очищении человека, но и в духовном возрастании, то есть приобретении благодати на дальнейшую жизнь, — объяснил Савастьянов.

Он отметил, что в Великий пост православным важно отказаться от зависимостей, в том числе социальных сетей, просмотра сериалов и новостной ленты. По его мнению, в этот период лучше не сидеть в гаджетах, а больше молиться, общаться с близкими и размышлять о жизни.

Ранее священник Владислав Береговой заявил, что в первую неделю Великого поста православным следует больше молиться и совершать добрые дела. В частности, он призвал помогать нуждающимся, делать пожертвования и всячески проявлять сострадание к окружающим.

священники
общество
православные
РПЦ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США применили секретное лазерное оружие против своего же дрона
Новый член НАТО заявил о готовности разместить ядерное оружие
Дом как точка сбора семьи
Россиянка прилетела «зайцем» из Нью-Йорка в Милан
Лепс выпустил рок-версию песни «Спасите наши души» Высоцкого
Цивилева рассказала, как фонд «Защитники Отечества» помогает ветеранам СВО
Режим ракетной опасности впервые объявили в двух регионах России
Глава Можайска рассказал о планах по развитию округа
Хинштейн показал последствия атаки БПЛА в Сеймском округе
Раскрыта одна деталь дела основателя издания Readovka
Врач назвала последствия резкого отказа от мяса и молока в начале поста
Новая возлюбленная, гражданство Армении, Светлаков: как живет Галустян
«Биннофарм Групп» увеличил продажи на 30% в эстетическом направлении
Цивилева рассказала о работе фонда «Защитники Отечества» в регионах
Как выбрать коврик для ванной: безопасность, эстетика, тактильность
Зеленский согласился на встречу с Путиным, но озвучил нюанс
Власти сообщили о попытке ракетной атаки на Чувашию
Блогеру Ефремову пришлось раскошеливаться из-за долгов
В РПЦ предупредили, что категорически нельзя делать в Великий пост
Весна уже пришла? Погода в Москве на 8 Марта, оттепель и заморозки
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.