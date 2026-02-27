Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 15:24

В «Альфе» оценили возможности Украины для подрыва черноморских газопроводов

Ветеран «Альфы» Гончаров допустил взрыв «Голубого потока» Киевом в 2026 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Украина может организовать подрыв газопровода «Голубой поток» уже в 2026 году, выразил мнение в беседе с NEWS.ru глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. По его словам, Киев способен осуществить диверсию при поддержке Запада.

К сожалению, Украине не потребуется год для подготовки подрыва газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». В ситуации с «Северными потоками», как бы кто ни доказывал, что Киев стоял за диверсией, мы все прекрасно понимаем, что организовали это англичане и американцы. То есть при всей технической поддержке, конечно, когда водолазы или диверсанты были готовы, эту операцию они и провели. И сейчас, если Киев решится на новые подрывы, уверен, без помощи Запада не обойдется. Так что в этом случае то, что заявил наш президент [Владимир Путин], это совершенно реальная ситуация — они могут на это пойти, — высказался Гончаров.

Он указал, что угроза для газопроводов без действий в отношении Украины, вероятно, неразрешима. По словам ветерана «Альфы», Путин, вероятно, уже дал спецслужбам соответствующие указания.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что РФ уведомила Турцию о вероятных украинских диверсиях на газопроводах «Голубой поток» и «Турецкий поток» в Черном море. Информация была передана Анкаре после того, как российские спецслужбы узнали о готовящихся актах саботажа.

Украина
диверсии
газопроводы
Запад
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач оценил новые правила выдачи больничного листа
Гуф ответил на приговор суда по делу о драке
Власти решили не возиться с водителем, отказавшим белгородскому губернатору
В Смоленске раскрыли детали по делу о похищении девочки
Стали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов
IT-эксперт объяснил, можно ли сэкономить на цифровом обслуживании
Российский арбитр сравнил уровень РПЛ и чемпионата Саудовской Аравии
Забота, встроенная в привычку
В Израиле началась частичная эвакуация американских дипломатов
В Смоленске просят арестовать фигурантов дела о похищении девочки
Диетолог дала совет, что делать при срыве
Стало известно, заявлены ли Петросян и Гуменник на финал Гран-при России
Диетолог назвала неочевидный вред фисташек
В России допустили создание таблетки с эффектом физической нагрузки
Зеленский пригласил Фицо на Украину
Краматорск впервые сотрясся от удара российских «стволов»
Мужчина с ружьем заявился на детскую площадку
Дроны-камикадзе атаковали село в Брянской области
Политолог рассказал, насколько США заинтересованы в украинском конфликте
Боец БАРСа погиб при ударе дрона ВСУ по Курской области
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.