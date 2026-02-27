Украина может организовать подрыв газопровода «Голубой поток» уже в 2026 году, выразил мнение в беседе с NEWS.ru глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. По его словам, Киев способен осуществить диверсию при поддержке Запада.

К сожалению, Украине не потребуется год для подготовки подрыва газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». В ситуации с «Северными потоками», как бы кто ни доказывал, что Киев стоял за диверсией, мы все прекрасно понимаем, что организовали это англичане и американцы. То есть при всей технической поддержке, конечно, когда водолазы или диверсанты были готовы, эту операцию они и провели. И сейчас, если Киев решится на новые подрывы, уверен, без помощи Запада не обойдется. Так что в этом случае то, что заявил наш президент [Владимир Путин], это совершенно реальная ситуация — они могут на это пойти, — высказался Гончаров.

Он указал, что угроза для газопроводов без действий в отношении Украины, вероятно, неразрешима. По словам ветерана «Альфы», Путин, вероятно, уже дал спецслужбам соответствующие указания.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что РФ уведомила Турцию о вероятных украинских диверсиях на газопроводах «Голубой поток» и «Турецкий поток» в Черном море. Информация была передана Анкаре после того, как российские спецслужбы узнали о готовящихся актах саботажа.