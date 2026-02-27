Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 16:33

Telegram стал крупнейшим источником мошенничества в ряде стран Европы

Revolut: Telegram и Facebook сравнялись по доле финансового мошенничества

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Мессенджер Telegram и соцсеть Facebook (деятельность в РФ запрещена) в 2025 году заняли одинаковую долю среди платформ, через которые совершаются финансовые преступления, сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет финтех-сервиса Revolut. На каждый из сервисов пришлось более 20% зарегистрированных случаев мошенничества.

Telegram теперь на одном уровне с Facebook: доля мошенничества, исходящего из Telegram, продолжала расти в 2025 году <...> На долю этой платформы теперь приходится более 20% случаев мошенничества, — говорится в отчете.

Telegram стал крупнейшим источником мошенничества в 23% стран выборки, преимущественно в Западной Европе. В Италии доля платформы составила 34%, в Латвии — 31%, в Германии — 27%, во Франции — 25%, в Испании — 23%, в Бельгии — 23%.

Ранее сообщалось, что мессенджер Telegram заблокируют в первых числах апреля. Два источника, близкие к Кремлю, назвали решение окончательным. Среди обсуждавшихся причин блокировки они указали на то, что в последнее время участились случаи вербовки людей, в том числе детей.

Депутат Госдумы Сергей Миронов между тем высказался против блокировки Telegram. По словам парламентария, мессенджер MAX тоже необходим, но в любой сфере должна быть конкуренция.

мошенничество
аферисты
Telegram
Facebook
соцсети
мессенджеры
