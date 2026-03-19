19 марта 2026 в 13:29

Роскомнадзор опроверг слухи о нехватке мощностей для блокировок

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Информация о том, что Роскомнадзор не справляется с объемом блокировок из-за перегрузки систем фильтрации трафика, не соответствует действительности, сообщили агентству «Москва» в пресс-службе ведомства. Оборудования достаточно для стабильной работы по ограничению доступа к запрещенным ресурсам.

Поводом для разъяснений стали сообщения в СМИ и жалобы пользователей на частичное восстановление функций мессенджера WhatsApp и других запрещенных сервисов. В надзорном органе подчеркнули, что технические средства контроля работают в штатном режиме, опровергнув предположения о временных сбоях в системе блокировок.

Ранее в ведомстве констатировали, что платформа Telegram все еще не исполняет требования российского законодательства. В феврале РКН начал замедлять работу мессенджера. При этом в ведомстве не стали комментировать появившиеся в СМИ сообщения о возможной полной блокировке мессенджера с 1 апреля. Регулятор ни подтвердил, ни опроверг эту информацию.

