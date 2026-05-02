Россияне ответили, сколько должен стоить подарок учителю Почти 30% россиян считают, что учителям не стоит дарить подарки

Почти 30% граждан России считают, что учителя не должны получать подарки, это следует из опроса NEWS.ru в Telegram-канале. 23% читателей отметили, что считают приемлемым подарок для преподавателя за 5–10 тыс. рублей.

Также 19%, поучаствовавших в опросе, указали, что готовы выделить на подарок за 5 тыс. рублей. 17% сочли приемлемой суммой для презента 3 тыс. рублей, еще 14% — до 1 тыс. рублей.

Ранее в Госдуме предложили увеличить предельную разрешенную стоимость подарков для педагогов и медицинских работников с 3 до 10 тыс. рублей. Поправки планируется внести в статью 575 Гражданского кодекса РФ. Действующий лимит был установлен еще в 2008 году и с тех пор не пересматривался.

Юрист Владимир Кузнецов отмечал, что согласно гражданскому законодательству презенты дороже 3 тыс. рублей могут быть расценены как взятка. Однако по Уголовному кодексу взяткой могут признать подарок любой суммы.

До этого сообщалось, что треть опрошенных мужчин (30%) планировали потратить на подарок женщине к 8 Марта от 3 до 5 тыс. рублей. Еще 29% респондентов собирались выделить на презент от 5 до 10 тыс. рублей.