Стало известно, сколько мужчины тратят на подарок к 8 Марта ТАСС: треть мужчин готова потратить 3–5 тыс. рублей на подарок к 8 Марта

Мужчины готовы потратить на подарок к 8 Марта от трех до пяти тыс. рублей — такой вариант выбрали 30% участников опроса. Еще 29% готовы потратить от пяти до 10 тыс. рублей, а 19% — от одной до трех тыс. рублей. 15% респондентов закладывают более 10 тыс. рублей, а 3% — до одной тыс. рублей, — говорится в материале.

К Международному женскому дню мужчины часто выбирают такие подарки, как посуда (40%), декоративные предметы интерьера (38%) и комнатные растения (37%). Также популярны домашний текстиль, ароматы для дома, комплекты для ванной, осветительные приборы, товары для садоводства, инструменты, ремонтные услуги, мебель и отделочные материалы.

При выборе подарка мужчины чаще всего ориентируются на эмоции и впечатления (48%), затем следуют качество (44%), практичность (38%) и оригинальность (38%). Для 19% респондентов цена является решающим фактором.

Ранее психолог Павел Решетов рассказал, что лучшим и недорогим подарком на 8 Марта является подарочный сертификат на покупку товаров. По его мнению, стоимость таких сертификатов обычно приемлема, а радость от них может испытать не только супруга, но и дочь, и мама.