Специалисты войск беспилотных систем с применением БПЛА «Герань» поразили украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Михайловка, передает пресс-служба Минобороны России. Инцидент произошел на аэродроме.

Минобороны опубликовало кадры поражения вертолета Ми-8 ВСУ на вертолетной площадке специалистами войск беспилотных систем с применением БПЛА «Герань» в районе населенного пункта Михайловка, — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что причастный к массированному удару по Белгороду комбриг ВСУ сбежал под Львов. По словам источника, ответственность за участие в массированном террористическом ударе по гражданской инфраструктуре города в ночь на 27 февраля взяла на себя 15-я отдельная бригада артиллерийской разведки ВСУ.

Также группировка войск «Север» отчиталась об уничтожении 29 пунктов управления беспилотниками ВСУ за минувшие сутки. В частности, российские военные ликвидировали 17 тяжелых боевых квадрокоптеров R-18 и боевую бронированную машину «Козак».