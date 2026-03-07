Стало известно, с кем Долина проведет 8 Марта

Певица Лариса Долина проведет 8 Марта на корпоративе с петербургскими банкирами, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, частное выступление народной артистки сейчас стоит не менее 3,5 млн рублей.

В материале сказано, что выступление на этом корпоративе поможет певице компенсировать провал концерта в подмосковной Коломне, за который 11 марта она могла заработать около 3 млн рублей. Однако за несколько дней до мероприятия было реализовано менее 30% билетов.

До этого музыкальный продюсер Сергей Дворцов сообщил, что певица Алла Пугачева может приехать в Россию этой весной. По его словам, у нее есть собственный проект «Весну разрешаю». Кроме того, по мнению продюсера, артистка может дать концерт.

Ранее сообщалось, что Долина прописалась в маленькой двухкомнатной квартире в пятиэтажном доме 1961 года в Лефортово после потери своей пятикомнатной недвижимости в центре Москвы (в Хамовниках). По данным источника, близкого к ситуации, артистка оформила новую регистрацию 25 декабря. Также уточнялось, что такая квартира в настоящее время стоит около 18 млн рублей.