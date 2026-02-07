Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 18:37

Маршал может заработать около 35 млн рублей к 23 Февраля

Александр Маршал Александр Маршал Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Telegram-канал Mash сообщает, что российский певец Александр Маршал может заработать по меньшей мере 35 млн рублей по случаю празднования Дня защитника Отечества — 23 Февраля. По информации источника, из-за ажиотажа на корпоративы артист ввел экспресс-формат выступлений, который предполагает исполнение трех песен за 2,5 млн рублей.

Как пишет Mash, исполнитель полностью загружен: с 16 по 28 февраля его график расписан на 13 дней без перерыва, а все даты на корпоративы уже проданы. Кроме того, артист запланировал два больших сольных концерта в Москве и Петербурге, но на них продано лишь около 40% билетов.

По версии источника, команда Маршала запустила по случаю Дня защитника Отечества короткие выступления без разогрева и пауз. Одна песня обойдется в 650 тыс. рублей, три — в 2,5 млн рублей, полчаса концерта — также 2,5 млн рублей, а полный час — 3,5 млн рублей. Как пишет канал, организаторы скидок не предлагают.

Ранее стало известно, что юморист Евгений Петросян отказался выступать на новогодних корпоративах, даже высокооплачиваемых. Артист руководствовался желанием поберечь здоровье. Представители артиста и сам Петросян не комментировали эту информацию.

Александр Маршал
певцы
артисты
корпоративы
выступления
знаменитости
праздники
23 февраля
