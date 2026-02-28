Выбираем клинику пластической хирургии. Подробнейший гайд от профессора

Чаще всего за желанием сделать пластическую операцию приходит растерянность: как среди множества предложений найти ту самую клинику и того самого врача, которому можно доверить самое ценное — свое здоровье и внешность. Пластический хирург, профессор Тигран Алексанян в интервью NEWS.ru объяснил, как не ошибиться с выбором.

Первое впечатление: атмосфера клиники

Правильный выбор клиники — это 50% успеха любой пластической операции. Первое незыблемое правило, как бы банально это не звучало, — чистота и порядок. Обратите внимание на все детали: от приемной до коридоров. Безупречная стерильность — показатель отношения к пациенту.

Далее — документы. Лицензия клиники на осуществление медицинской деятельности должна быть размещена в открытом доступе. Проверьте срок ее действия.

Часто пациенты уверены, что показатель хорошей клиники — роскошный интерьер, но это абсолютно не синоним качества. Важнее функциональность, современное оснащение и атмосфера спокойствия и профессионализма.

Колоссальное значение имеет впечатление от первой консультации. Отметьте для себя, достаточно ли внимательно вас выслушали? Задавал ли хирург уточняющие вопросы о ваших ожиданиях, образе жизни, здоровье или сразу начал предлагать каталог «носов» или грудных имплантов? Первое — правильно, второе — тревожный сигнал.

Главный капитал: квалификация врача

При выборе пластического хирурга нельзя полагаться на красивые слова. Требуйте факты. Во-первых, важно базовое образование. Это должен быть диплом о высшем медицинском образовании по специальности «Лечебное дело» или «Педиатрия». Уточните вуз. Фундаментальные знания закладываются именно там. А самое важное — сертификат специалиста по пластической хирургии.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России это документ об окончании ординатуры или профессиональной переподготовки по специальности «Пластическая хирургия». Без него врач не имеет права оперировать. Смежные специальности (челюстно-лицевая, общая хирургия) — недостаточны для самостоятельной работы в эстетической хирургии.

Не менее важные критерии — опыт и стаж. Сколько лет врач работает именно пластическим хирургом? Сколько операций он выполнил за последний год? Опыт должен быть постоянным и регулярным, это гарантия безупречного результата.

Еще одним плюсом является международная практика. Для этого можно уточнить, участвует ли хирург в международных конгрессах, проходит ли стажировки в признанных центрах, например, в Южной Корее, США, Германии и Израиле. Это говорит о стремлении специалиста быть в курсе мировых трендов и технологий.

Также важна узкая специализация врача. Хирург, блестяще делающий ринопластику, не обязательно так же виртуозно выполнит маммопластику. Ищите того, кто специализируется на нужной вам операции.

Технологии и безопасность: что скрывается за дверями операционной

Современная пластическая хирургия — это высокие технологии. На консультации спросите об оснащении операционной: аппараты для наркоза, мониторы жизненных функций и оборудование для эндоскопических операций (камеры, мониторы).

В клинике должен работать отдельный врач-анестезиолог-реаниматолог, который проводит предоперационный осмотр и ведет пациента во время наркоза. Его присутствие обязательно.

Уточните, как обрабатываются инструменты. Золотой стандарт — централизованная стерилизация или наличие в клинике собственного стерилизационного оборудования.

Узнайте есть ли в клинике стационар. Наличие хотя бы нескольких палат наблюдения после операции — признак серьезного подхода. Вам должны гарантировать помощь и контроль в первые, самые важные часы.

Как анализировать отзывы

Стоит изучить отзывы о клинике и хирурге на просторах интернета. Однако сделать это стоит, включив так называемого внутреннего Шерлока Холмса. Читая комментарии, ищите закономерности, оценивайте общую картину. Много жалоб на послеоперационное ведение? Проблемы с коммуникацией? Это системные ошибки.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Смотрите на фото «до» и «после», но с умом. Остерегайтесь идеальных, будто отретушированных снимков. Настоящее портфолио врача должно содержать реальные фото в одинаковом ракурсе, освещении и без макияжа (для лица). Обращайте внимание на естественность и гармоничность результата.

Не забывайте про «сарафанное радио». Рекомендация от человека, которого вы знаете и чей результат видите вживую, — одна из самых ценных.

Проверяйте отзывы на независимых площадках. Но помните, что некоторые комментарии могут быть заказными как в плюс, так и в минус.

Документы, которые должны быть открыты для вас

Современная этичная клиника работает прозрачно. Вы вправе попросить и вам должны показать:

Лицензия клиники с приложениями, где указаны разрешенные виды медицинской деятельности (хирургия, анестезиология-реаниматология);

Дипломы и сертификаты врача (пластического хирурга и анестезиолога);

Информированное добровольное согласие на операцию — документ, который вам подробно разъяснят перед подписанием. В нем должны быть перечислены все возможные риски;

Договор на оказание медицинских услуг с четким указанием стоимости, объема услуг и условий;

Портфолио врача с реальными фотографиями результатов операций.

Каждый документ и звание можно верифицировать через реестры Минздрава. Не поленитесь сделать проверку — это залог вашего спокойствия и безопасности.

Если в вашей голове закралась мысль, что то, что вы видите или слышите — это «слишком красиво, чтобы быть правдой», — скорее всего, так оно и есть. Неестественно низкая цена или гарантия идеального результата без рисков — маркеры опасности.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обязательно задавайте вопросы, настоящий профессионал подробно и терпеливо все объяснит. Помните: пластический хирург — не волшебник, а ремесленник, работающий с живыми тканями. Его задача — улучшить вашу природную красоту, соблюдая принцип «не навреди».

