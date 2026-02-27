Зимняя Олимпиада — 2026
Стало известно, о чем OpenAI ведет переговоры с Пентагоном

WSJ: OpenAI ведет переговоры с Пентагоном об использовании ИИ

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press
Глава OpenAI Сэм Альтман проинформировал сотрудников о переговорах с Пентагоном, передает The Wall Street Journal. Компания обсуждает возможное соглашение об использовании моделей искусственного интеллекта в засекреченных средах.

По информации издания, Альтман отметил готовность рассмотреть контракт для законных целей, исключая массовое наблюдение и наступательное вооружение. Договоренность с военным ведомством пока не достигнута.

Использование моделей ИИ могут ограничить облачной инфраструктурой для контроля применения. Компания также рассматривает технические ограничения и участие своих специалистов в работе с госструктурами.

Ранее сообщалось, что производитель видеокарт Nvidia обязательно присоединится к текущему раунду финансирования OpenAI, однако вложения будут далеко не такими, как планировалось изначально, заявил главный исполнительный директор корпорации Дженсен Хуанг. По его словам, речь точно не идет о $100 млрд (7,5 трлн рублей).

Кроме того, OpenAI 13 февраля прекратила поддержку четырех устаревших моделей в своем основном сервисе ChatGPT. Из списка доступных были удалены GPT-5 (Instant и Thinking), а также GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.1 mini и o4-mini. При этом разработчиков, использующих эти модели через API, изменения не затронули.

