Экзамен на права, ОСАГО, платный въезд: что изменится для водителей с марта

С 1 марта российских водителей и тех, кто только хочет получить права, ждут важные изменения: поменяются правила обучения в автошколах и начнут действовать новые ограничения для такси. А еще в 2026 году обещают ввести штраф с камер за отсутствие полиса ОСАГО. О главных «водительских» изменениях в законодательстве, которые начнут работать уже совсем скоро, — в материале NEWS.ru.

Новые правила обучения и дистанционная теория

С 1 марта 2026 года в России начнут действовать новые программы подготовки водителей. Главное изменение: «теорию» в автошколах можно будет проходить дистанционно. Для этого ученикам придется использовать приложения, которые фиксируют посещаемость, успеваемость и обеспечивают удаленное общение с преподавателем.

Кроме того, будут изменены сами программы по обучению — туда должны добавить все изменения, которые появились в ПДД за последнее время. Например, появятся блоки об опасном вождении, средствах индивидуальной мобильности, или СИМ (электросамокаты и прочие), правилах использования электронных документов вроде цифровых прав и полиса ОСАГО, а также новых требованиях к световозвращающим элементам. Будет переработан и блок о первой помощи при ДТП — упор сделают на практические навыки и современные алгоритмы действий.

Приятная новость: для тех, кто уже имеет одну категорию и хочет открыть новую, вводят модульный подход. Это значит, что при открытии новых категорий достаточно будет пройти лишь дополнительные модули, а не повторять весь курс с нуля.

При этом «практика» — то есть процесс обучения вождению непосредственно за рулем автомобиля — полностью остается очной. Мало того, количество часов вождения по категории «B» увеличивается, а часть занятий будет разрешено проводить не только на площадке, но и на территориях автопредприятий.

И не исключено, что это не последнее изменение, которое ждет кандидатов в водители в 2026 году. Сейчас рассматривается документ, который может сократить максимальный срок сдачи практического экзамена на водительские права. Сейчас если кандидат сдал «теорию», но провалился на «практике», то у него есть шесть месяцев на пересдачу. Однако если изменение будет принято, то этот срок сократится всего до 60 дней.

Такси на локализованных автомобилях

С 1 марта 2026 года в большинстве регионов России вступает в силу закон о локализации такси. А это значит, что в такси смогут работать только машины, которые сделаны в России, причем в их конструкции использован высокий процент местных комплектующих.

Новый закон разрешает работать в такси либо автомобилям с высоким уровнем локализации, либо моделям, выпущенным в рамках специнвестконтрактов (СПИК), причем льгота по СПИКам действует до 1 января 2033 года. Для Дальнего Востока и новых регионов (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) переход на требование локализации отложен до 1 марта 2030 года, для Сибирского ФО и Калининградской области — до 1 марта 2028 года. В остальных регионах он начнет работать уже 1 марта 2026 года.

Важно отметить: если автомобиль уже используется в такси, то на нем можно будет работать и дальше. При этом закон допускает исключения: регионы могут установить квоту до 25% от общего числа машин в реестре такси для автомобилей не российской сборки.

Власти еще не опубликовали список автомобилей, которые можно покупать для работы в такси после 1 марта 2026 года. Однако глава ведомства Антон Алиханов на выставке «Иннопром. Саудовская Аравия» в начале февраля заявил, что подготовка этого документа уже завершена. «Мы согласовали подход с [вице-премьером] Денисом Валентиновичем [Мантуровым]», — сказал Алиханов.

Пока же есть первичный перечень автомобилей, опубликованный в октябре 2025 года, в который включено более 20 моделей, среди которых продукция Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич». Но ожидается, что в итоговый список попадут также автомобили брендов Haval, Tenet, а также модели, которые выпускают на калининградском заводе «Автотор».

Платные городские зоны

1 марта 2026 года вступает в силу закон, который позволяет городам вводить так называемые платные зоны. На первом этапе право экспериментировать с такими зонами получит Москва и федеральная территория «Сириус» под Сочи. Их власти сами будут определять границы зон, операторов, размеры платы, порядок взимания и возможные льготы.

Закон не означает автоматическое появление платного въезда по примеру Лондона или Сингапура с 1 марта, но дает регионам полномочия и инструменты для запуска таких проектов.

Некоторые чиновники уже выступили за введение платы при въезде машин в центр города. Например, председатель городского законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский уверен, что введение платного въезда в центр Северной столицы станет в будущем неизбежной мерой.

«Конечно, если будет проводиться эксперимент, я бы настаивал на том, чтобы Петербург был в него включен. Потому что есть мировой опыт, который показывает, что ситуация в городе может очень серьезно измениться в связи с платным въездом в центр», — подчеркнул спикер.

Что уже изменилось в 2026 году

С начала 2026 года в силу вступило сразу несколько важных изменений, про которые нужно знать.

Например, с 1 января 2026 года в России перестала действовать система автоматического продления водительских прав на три года, введенная в 2022 году. Напомним, что российские права выдают на 10 лет, а затем их надо обменивать на новые. Но для водителей, у которых права заканчивались в 2022, 2023, 2024 и 2025 годах, могли их не менять еще три года. С 2026-го льгота больше не работает. Поэтому посмотрите на свои права — если они заканчиваются в 2026 году, то лучше задуматься об их замене.

А еще в январе 2026 года серьезно выросли штрафы за нарушение правил перевозки детей — наказание для водителей увеличилось с 3000 до 5000 руб. А для самозанятых таксистов штраф теперь равен 50 000 рублей.

Что еще может поменяться в 2026 году

В течение 2026 года водителей ждут новые изменения. Например, должна быть запущена система проверки полиса ОСАГО при помощи дорожных камер. Это может заработать с осени 2026 года: камеры начнут сверять номера автомобилей с базой застрахованных транспортных средств, а при отсутствии действующего полиса водителю будут выписывать штраф. При этом будет ограничение: даже если машина попалась камерам несколько раз в день, штраф будут выписывать не чаще одного раза в сутки.

