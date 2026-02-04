Зимняя Олимпиада — 2026
В России предложили по-новому оценивать автошколы

МВД России подготовило проект с новыми критериями оценки автошкол

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
МВД России разработало новые критерии для проверки автошкол, сообщается в проекте приказа на официальном портале правовых актов. Документ устанавливает показатели и сроки оценки качества обучения водителей по всей стране.

Согласно проекту, работу школ будут оценивать по успехам их выпускников. Главными критериями станут результаты сдачи экзаменов в ГАИ и количество ДТП с участием новичков, окончивших конкретную автошколу в последние два года.

Оценку по этим параметрам планируется проводить каждый год, а ее итоги должны быть готовы до 15 февраля. Информацию о результатах проверки каждой автошколы разместят в открытом доступе на сайте Госавтоинспекции.

Как отмечается в документе, эти меры должны повысить безопасность на дорогах и качество подготовки водителей. Новые правила начнут действовать одновременно с вступлением в силу Федерального закона № 438-ФЗ.

Ранее член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Валерий Горюханов сообщал, что в России с мая 2026 года начнет функционировать единый рейтинг автошкол. Система призвана повысить прозрачность рынка и помочь будущим водителям выбирать учебные заведения по объективным критериям, пояснил парламентарий.

