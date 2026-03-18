«Перестали скрывать»: Дмитриев оценил игру Европы с Трампом Дмитриев: ЕС и Британия используют Ормузский пролив для давления на Трампа

ЕС и Великобритания хотят шантажировать президента США Дональда Трампа по вопросу Ормузского пролива, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) предупредил, что такая линия поведения способна обернуться бумерангом для самих инициаторов.

Великобритания и ЕС перестали скрывать свои принципиальные антитрамповские убеждения и теперь хотят шантажировать президента Трампа и США по поводу Ормузского пролива. Такая тактика шантажа может обернуться против них, — написал Дмитриев.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не нуждаются в помощи стран НАТО из-за их отказа в разблокировке Ормузского пролива. Также в свой черный список американский лидер поместил Японию, Австралию и Южную Корею.

До этого президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что у финской стороны нет ресурсов для участия в указанной операции. Глава страны объяснил нежелание членов НАТО откликнуться на призыв Трампа помочь в разблокировке пролива тем, что США не советовались с остальными странами перед началом войны.