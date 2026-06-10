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10 июня 2026 в 14:12

Лавров анонсировал встречу с послами трех европейских стран

Лавров: встреча с послами Британии, Франции и Германии состоится в МИД России

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Встреча с послами Великобритании, Германии и Франции в МИД России состоится, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, дипломатов обязательно выслушают.

Послы этих стран — Британии, Франции и Германии — просятся на встречу с моим заместителем в министерство иностранных дел. Мы встретимся с ними, послушаем. Просто даже интересно, как эти люди будут излагать что-либо, что может навести на конструктивные какие-то мысли, — сказал он.

Ранее глава МИД РФ отмечал, что система безопасности в Европе окончательно разрушена руками западных коллег. По его словам, все важнейшие договоры в области контроля над вооружениями к настоящему моменту ликвидированы.

До этого глава МИД РФ отмечал, что недавнее заявление президента Владимира Путина о том, что исход ситуации на Украине зависит не от дипломатических переговоров, а от мужества и действий военнослужащих на линии боевого соприкосновения, стоит воспринимать со всей серьезностью. По его словам, это должны понимать все.

Кроме того на ежегодной ассамблее Совета по внешней и оборонной политике Лавров заявил, что как союзники, так и противники РФ с большим вниманием следят за развитием событий в зоне специальной военной операции. Министр подчеркнул, что дипломатическая работа обязана в полной мере способствовать созданию благоприятных условий для эффективных действий армейских подразделений на фронте.

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