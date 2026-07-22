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22 июля 2026 в 19:58

Мадьяр продолжил выживать «ставленников» Орбана

Генпрокурор Венгрии решил покинуть пост из-за нападок Мадьяра

Петер Мадьяр Петер Мадьяр Фото: L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Генеральный прокурор Венгрии Габор Балинт Надь сообщил о решении покинуть свой пост, объяснив его давлением со стороны нового правительства во главе с премьером Петером Мадьяром, следует из заявления на сайте Генпрокуратуры страны. Он указал, что в последние месяцы он и возглавляемое им ведомство все чаще подвергались нападкам со стороны политического руководства республики. В парламент уже направлено заявление с просьбой освободить его от должности с 25 августа 2026 года.

Эти недостойные выпады не только касаются меня и моей должности, но и угрожают авторитету прокуратуры, нарушают ее независимость и доверие общественности к работе более чем четырех тысяч служащих там профессионалов, — отметил он.

После победы на парламентских выборах 12 апреля Мадьяр призвал уйти в отставку президента Венгрии Тамаша Шуйока, а также руководителей большинства государственных структур. Новый премьер утверждал, что они являются ставленниками прежнего правительства экс-премьера Виктора Орбана. Мадьяр также обвинял их в злоупотреблении положением и был недоволен их работой.

Ранее появилась информация, что следователи прокуратуры без предварительного уведомления явились в центр, обеспечивающий работу серверов партии «Фидес», с намерением конфисковать всю коммуникационную систему и базы данных. Директор по коммуникациям партии Берталан Хаваши добавил, что подобного не происходило в Венгрии с 1990 года.

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