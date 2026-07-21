Прокуратура Венгрии нагрянула в офис партии экс-премьера Орбана Партия «Фидес» сообщила о визите прокуратуры в свой серверный центр в Венгрии

Прокуратура Венгрии провела внезапный рейд в серверный центр партии «Фидес» с целью изъятия коммуникационного оборудования и баз данных, сообщила сама политическая сила бывшего премьер-министра страны Виктора Орбана в соцсетях. В партии назвали происходящее беспрецедентным давлением со стороны новых властей.

Следователи прокуратуры без предварительного уведомления явились в центр, обеспечивающий работу серверов партии «Фидес», с намерением конфисковать всю коммуникационную систему и базы данных, — говорится в заявлении политсилы.

Представители «Фидес» подчеркнули, что подобный силовой сценарий не применялся в государстве с 1990 года, когда завершилась эпоха коммунизма. По их мнению, победившая на выборах партия «Тиса» пытается юридически парализовать работу оппонентов, поскольку ее планы по политическому устранению конкурентов потерпели неудачу.

В руководстве организации заверили, что не намерены отступать под давлением. Политическая сила заявила о готовности противостоять любым формам силового и правового принуждения со стороны текущей администрации Венгрии.

Ранее Виктор Орбан обвинил действующего главу правительства Петера Мадьяра в склонности к автократии и применении методов запугивания. Поводом для резкой критики стали действия Мадьяра, инициировавшего проверку финансирования организации экс-президента Яноша Адера.