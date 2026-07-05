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05 июля 2026 в 14:53

Новому премьеру Венгрии «прилетело» от Орбана

Орбан: стиль управления Мадьяра приближается к автократии

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Стиль управления премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра приближается к автократии, заявил экс-глава правительства Виктор Орбан в соцсети Х. По его словам, Мадьяр прибегает к агрессии, угрозам и запугиванию.

В четверг, 2 июля, экс-президент Венгрии Янош Адер отметил, что действия премьера, который стремится изменить конституцию для смещения главы государства Тамаша Шуйока, могут привести к «холодной гражданской войне». В ответ Мадьяр инициировал кампанию против Адерa, начав расследование в отношении финансирования его организации.

Янош Адер выступил за верховенство права. То, что случилось потом, все могли видеть. Агрессия, угрозы, запугивание. Прямой путь к автократии. Не позволим, — написал Орбан.

Ранее сообщалось, что Мадьяр пригрозил не только отправить в отставку Шуйока, но и полностью лишить его положенного выходного пособия. Глава правительства заявил, что кабмин готовит проект поправок к конституции.

До этого премьер-министр Венгрии пообещал предать огласке данные о якобы крупномасштабной афере, устроенной предыдущим правительством. Как заявил политик, обнародованная информация способна поставить под сомнение решения, которые будут приниматься на съезде партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз».

Европа
Венгрия
Виктор Орбан
Петер Мадьяр
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