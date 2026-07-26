Песков раскрыл подробности общения Путина с Орбаном Песков заявил, что переговоры Путина с Орбаном никогда не шли на русском языке

В переговорах с президентом России Владимиром Путиным экс-премьер Венгрии Виктор Орбан никогда не говорил по-русски — беседа всегда велась через переводчиков, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков «Российской газете». Так он прокомментировал выступление европейского политика 25 июля, в котором он по-русски процитировал название романа Николая Чернышевского «Что делать?»

Переговоры никогда не шли на русском языке, всегда с переводчиками, — заявил Песков.

Ранее экс-премьер Венгрии в своей традиционной речи в румынском городе Бэиле-Тушнад процитировал на русском языке заглавие романа Николая Чернышевского «Что делать?» Политик обратился к классике русской литературы, рассуждая о создании условий, при которых венгры могли бы чувствовать себя комфортно в стране.

Кроме того, сообщалось, что отставка Орбана не позволила властям Евросоюза оперативно согласовать 21-й пакет антироссийских ограничений. Один из дипломатов ЕС пояснил, что венгерский политик был сложным переговорщиком, однако не блокировал весь пакет целиком.