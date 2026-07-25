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25 июля 2026 в 15:45

Стало известно, кто стал первым в практике Гран-при Венгрии «Формулы-1»

Норрис вырвал лидерство у Хэмилтона в практике Гран-при Венгрии

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Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис показал лучший результат в третьей свободной практике 11-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Венгрии. Норрис на трассе «Хунгароринг» проехал лучший круг за 1 минуту 17,939 секунды.

Второе время показал его соотечественник Льюис Хэмилтон из «Феррари», уступив 0,117 секунды. Третьим стал итальянский гонщик «Мерседеса» Кими Антонелли (+0,129). Заезд был временно остановлен красными флагами из-за задымления тормозов на болиде мексиканца Серхио Переса из «Кадиллака».

Ранее стало известно, что Антонелли выиграл шестую гонку в текущем сезоне чемпионата «Формулы-1». Второе место занял монегаск Шарль Леклер из «Феррари». Тройку лучших замкнул нидерландский гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

Между тем британский пилот Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при «Формулы-1» в Барселоне, одержав первую победу в составе «Феррари». Гонщик уверенно провел заезд и пересек финишную черту примерно на 20 секунд раньше ближайшего соперника.

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