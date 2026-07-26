Песков раскрыл, какую связь использует Путин для звонков подчиненным Песков: Путин не звонит подчиненным по городскому или мобильному телефону

Президент РФ Владимир Путин использует только спецсвязь для рабочих звонков, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту LIFE.ru Александру Юнашеву. По его словам, глава государства никогда не звонит своим подчиненным по городскому или мобильному телефону. Представитель Кремля также пояснил, что сотрудники администрации могут не беспокоиться о пропущенных звонках президента, передает Юнашев в Telegram-канале.

Президент никогда не звонит по городскому или мобильному телефону. Все-таки он пользуется специальной связью, — сказал он.

Ранее Путин провел телефонные переговоры с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, в ходе которых они дали высокую оценку текущему уровню сотрудничества между государствами. Лидеры двух стран подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее углубление партнерских отношений.

До этого президент США Дональд Трамп на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома пожаловался, что после того, как он передал журналистам свой личный номер, представители прессы звонят ему каждые 3,7 минуты. Американский лидер признал, что этот шаг был самым неразумным решением в его жизни.