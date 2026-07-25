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25 июля 2026 в 07:25

«Каждые 3,7 минуты»: Трамп пожаловался на свою глупую ошибку

Трамп назвал самым глупым поступком передачу своего номера телефона журналистам

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент США Дональд Трамп заявил, что журналисты звонят ему «каждые 3,7 минуты» после того, как он поделился с ними своим номером телефона. По его заявлению, которое он сделал во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома, это решение стало самым глупым в его жизни.

И тогда я сказал: знаете что? Я дам прессе свой номер телефона. Это была самая глупая вещь, которую я когда-либо делал. Теперь мне звонят каждые 3,7 минуты, — сказал он.

По словам Трампа, он решил предоставить журналистам свой номер телефона после длительного периода отсутствия звонков со стороны СМИ во время президентства. При этом американский лидер отметил, что в годы работы в сфере недвижимости представители прессы связывались с ним примерно каждые полчаса.

Ранее Трамп в шутку пожаловался, что бронежилет визуально добавляет ему лишние килограммы. По его словам, многие люди предпочитают рискнуть жизнью, но при этом не будут выглядеть полнее на девять килограммов. При этом он признался, что сам не хотел бы надевать бронежилет.

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