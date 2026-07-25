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25 июля 2026 в 06:52

«Я не стану»: Трамп в шутку ответил, почему не хочет носить бронежилет

Трамп пошутил, что не хочет носить бронежилет из-за кажущейся полноты

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Президент США Дональд Трамп в шутку пожаловался, что бронежилет визуально добавляет ему лишние килограммы. С такой репликой он выступил на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме, который был перенесен на 24 июля из-за апрельского покушения.

Трамп рассказал, что многие люди предпочитают рискнуть жизнью, но при этом не будут выглядеть полнее на девять килограммов. При этом он признался, что сам не хотел бы надевать бронежилет.

Многие люди не хотят носить бронежилет, они скорее умрут, чем будут казаться полнее на 20 фунтов <…> На меня надели его, я сказал: «Вы уверены? Я не стану его носить», — пошутил президент.

Мероприятие изначально планировалось на 25 апреля в гостинице Washington Hilton, но было прервано стрельбой. Тогда пострадал сотрудник Секретной службы. Стрелком оказался 31-летний Коул Томас Аллен, который заранее снял номер и пронес оружие. Ему предъявлены обвинения в попытке покушения на президента и незаконном обороте оружия.

Ранее сообщалось, что в 2016 году на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана готовилось покушение. Отставной бригадный генерал вооруженных сил страны Ибрагим Бююкбаш указал, что покушение могло бы повторить сценарий убийства египетского лидера Анвара Садата в 1981 году.

США
Дональд Трамп
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«Я не стану»: Трамп в шутку ответил, почему не хочет носить бронежилет
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