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21 июля 2026 в 10:17

В Турции раскрыли планы покушения на Эрдогана

Турецкий генерал Бююкбаш: Эрдогана хотели убить по сценарию Садата

Реджеп Тайип Эрдоган Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Global Look Press
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В 2016 году на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана готовилось покушение, заявил отставной бригадный генерал вооруженных сил страны Ибрагим Бююкбаш. По его словам, которые приводит газета Yeni Akit, покушение могло бы повторить сценарий убийства египетского лидера Анвара Садата в 1981 году.

Генерал отметил, что незадолго до попытки госпереворота, произошедшего 15 июля 2016 года, Эрдоган должен был участвовать в военных учениях. Однако эти мероприятия были отменены из-за выявленной «подозрительной активности».

Перед попыткой переворота готовилось несколько покушений на президента Эрдогана, — отметил Бююкбаш.

Он утверждает, что сторонники запрещенной в Турции организации FETÖ хотели захватить президента в Мармарисе, доставить в аэропорт Даламан, посадить на самолет иностранной авиакомпании и там убить. Власти страны заявления генерала не комментировали.

Ранее появилась информация, что Иран якобы пытался организовать покушение на президента США Дональда Трампа во время его поездки на саммит НАТО в Турции. Утверждалось, что именно с этим могла быть связана смена президентского самолета. Решение использовать другой борт было принято в качестве меры предосторожности по рекомендации Секретной службы.

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