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13 июля 2026 в 02:13

В Израиле сообщили о возможной угрозе Трампу в Турции

«12-й канал»: Израиль сообщил, что Иран готовил покушение на Трампа в Турции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Иран якобы пытался организовать покушение на президента США Дональда Трампа во время его поездки на саммит НАТО в Турции, передает «12-й канал». По версии источника, именно с этим могла быть связана смена президентского самолета.

Как утверждается в публикации, решение использовать другой борт было принято в качестве меры предосторожности по рекомендации Секретной службы. Позднее появились сведения, что причиной стали разведданные о возможном покушении на американского лидера.

По информации телеканала, вместо нового самолета, подаренного Катаром, Трамп воспользовался прежним Air Force One. При этом официального подтверждения изложенной версии со стороны американских властей не приводилось.

Ранее Трамп заявил: военные могут применить тысячи ракет против Ирана в случае попытки покушения на него. Глава Белого дома также отметил, что американские вооруженные силы готовы в течение года полностью уничтожить все районы противника.

Кроме того, Wall Street Journal написал, что угроза жизни Трампа со стороны Ирана могла быть надуманной. После получения информации от израильской разведки американские власти решили пересадить президента на другой самолет.

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