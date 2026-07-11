Трамп готов ударить по Ирану тысячами ракет Трамп заявил о готовности США выпустить тысячи ракет по Ирану в случае покушения

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные готовы применить тысячи ракет против Ирана в случае попытки покушения на него.Заявление американский лидер опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, уже подготовлены тысячи ракет, которые нацелены на Иран. Он также отметил, что американские вооруженные силы готовы в течение года полностью уничтожить все районы Ирана. По словам Трампа, этот срок может быть продлен.

Ранее сообщалось, что движение коммерческих судов по Ормузскому проливу снизилось до минимума на фоне того, как США два дня подряд наносят удары по целям в Иране. В материале агентства сказано, что суда ходят лишь в северной части пролива у берегов республики по одобренному иранскими властями маршруту перевозок. По словам аналитиков, в южной части пролива, в так называемом оманском коридоре, движения не наблюдается.

До этого стало известно, что администрация США потребовала от Ирана публично подтвердить, что Ормузский пролив остается открытым. По предоставленным данным, Вашингтон также ожидает от Тегерана объявления о прекращении обстрелов коммерческих судов.