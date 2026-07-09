США вновь парализовали движение в Ормузском проливе Bloomberg: движение в Ормузском проливе снизилось до минимума на фоне ударов США

Движение коммерческих судов по Ормузскому проливу снизилось до минимума на фоне того, как США два дня подряд наносят удары по целям в Иране, передает Bloomberg. В материале агентства сказано, что суда ходят лишь в северной части пролива у берегов республики по одобренному иранскими властями маршруту перевозок. По словам аналитиков, в южной части пролива, в так называемом оманском коридоре, движения не наблюдается.

Уточняется, что через пролив в настоящее время движутся только два крупных судна — находящийся под санкциями США супертанкер и контейнеровоз под флагом Ирана. Некоторые суда могут также находиться в проливе, но с отключенными транспондерами.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что американские военные завершили очередную серию ударов по Ирану, атаке подверглись около 90 целей. Атаки нацелены на дальнейшее ослабление возможностей Ирана атаковать коммерческие суда и гражданских моряков в Ормузском проливе.

Также политолог-американист Малек Дудаков допустил, что США стремятся добиться реванша в противостоянии с Ираном, используя тактику эмоциональных качелей. По его мнению, текущая ситуация вокруг Тегерана характеризуется затяжным состоянием, когда нет ни открытой войны, ни установленного мира.