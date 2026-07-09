США завершили новую волну ударов по Ирану США нанесли удары по 90 военным объектам Ирана в Ормузском проливе

Американские военные завершили очередную серию ударов по Ирану, атаке подверглись около 90 целей, сообщило в соцсети X Центральное командование ВС США (CENTCOM). Как уточняется в заявлении, удары нацелены на дальнейшее ослабление возможностей Ирана атаковать коммерческие суда и гражданских моряков в Ормузском проливе.

Силы CENTCOM завершили дополнительный раунд ударов по Ирану, нацеленных на дальнейшее ослабление возможностей Ирана атаковать коммерческие суда и невинных гражданских моряков в Ормузском проливе. Силы США нанесли удары примерно по 90 иранским военным целям, — говорится в публикации.

Среди атакованных целей командование указало системы противовоздушной обороны, береговые системы наблюдения, места хранения ракет и беспилотников, а также инфраструктурные объекты военной логистики. Данных о потерях с иранской стороны и официальной реакции Тегерана на момент публикации не поступало.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что представители Ирана связывались с Вашингтоном по вопросу потенциальной сделки. Это заявление он сделал на борту своего самолета, летевшего после саммита НАТО из Турции. При этом республиканец выразил сомнение в целесообразности такого соглашения.