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09 июля 2026 в 04:09

«Они очень хотят»: Трамп раскрыл детали переговоров с Ираном

Трамп объявил, что Иран продолжает добиваться мирной сделки с США

Флаги США и Ирана Флаги США и Ирана Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Представители Ирана связывались с Вашингтоном по вопросу потенциальной сделки, сообщил журналистам пресс-пула Белого дома президент США Дональд Трамп. Это заявление он сделал на борту своего самолета, летевшего после саммита НАТО из Турции.

При этом республиканец выразил сомнение в целесообразности такого соглашения. Американский лидер не посчитал, что Тегеран заслуживает заключения договора, так как нет никакой уверенности в соблюдении его условий со стороны Исламской Республики.

Они звонили не так давно, они хотят сделки. Я просто не знаю, заслуживают ли они заключения сделки, и не знаю, собираются ли они ее соблюдать, — объяснил свою позицию Трамп.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков допустил, что США стремятся добиться реванша в противостоянии с Ираном, используя тактику эмоциональных качелей. По его мнению, текущая ситуация вокруг Тегерана характеризуется затяжным состоянием, когда нет ни открытой войны, ни установленного мира.

Кроме того, Трамп пригрозил, что США рассматривают силовой вариант в отношении Ирана, включая возможный захват острова Харк и возврат к морской блокаде. По словам американского президента, Тегеран не в силах воспрепятствовать таким шагам Вашингтона.

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