Трамп рассказал, какие территории США «откусят» у Ирана

Американский лидер Дональд Трамп допустил возможность захвата Вооруженными силами США иранского острова Харк, а также не исключил восстановления морской блокады портов Ирана, передает YouTube-канал Белого дома. По словам президента, сказанным на саммите НАТО в Анкаре, Тегеран не сможет помешать таким действиям.

Мы можем захватить остров Харк, и они (Иран. — NEWS.ru) ничего не смогут с этим поделать, — высказался президент США.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты, вероятно, нанесут новые удары по иранским объектам в ближайшее время. Президент сообщил, что армия США уже провела ночную атаку на Иран и готова к повторным действиям.

Кроме того, старший преподаватель НИУ ВШЭ, научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов отметил, что американо-иранское соглашение о прекращении огня было лишь ширмой из-за отсутствия инструментов контроля и неразрешенных проблем. По оценке эксперта, договоренность работала лишь на доверии сторон, которые к тому же интерпретировали условия в свою пользу, поэтому новое обострение было предопределено.