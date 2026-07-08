Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
08 июля 2026 в 16:39

Трамп рассказал, какие территории США «откусят» у Ирана

Трамп пригрозил Ирану захватом острова Харк

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shawn Thew — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Американский лидер Дональд Трамп допустил возможность захвата Вооруженными силами США иранского острова Харк, а также не исключил восстановления морской блокады портов Ирана, передает YouTube-канал Белого дома. По словам президента, сказанным на саммите НАТО в Анкаре, Тегеран не сможет помешать таким действиям.

Мы можем захватить остров Харк, и они (Иран. — NEWS.ru) ничего не смогут с этим поделать, — высказался президент США.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты, вероятно, нанесут новые удары по иранским объектам в ближайшее время. Президент сообщил, что армия США уже провела ночную атаку на Иран и готова к повторным действиям.

Кроме того, старший преподаватель НИУ ВШЭ, научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов отметил, что американо-иранское соглашение о прекращении огня было лишь ширмой из-за отсутствия инструментов контроля и неразрешенных проблем. По оценке эксперта, договоренность работала лишь на доверии сторон, которые к тому же интерпретировали условия в свою пользу, поэтому новое обострение было предопределено.

США
Иран
Дональд Трамп
острова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Президент Литвы прокомментировал слова Трампа о Гренландии
Военэксперт ответил, построит ли Украина заводы для производства Patriot
В США спрогнозировали цены на нефть после новых ударов по Ирану
«Большая работа»: глава ПКР раскрыл секрет побед российских паралимпийцев
На Кубани водитель такси не справился с управлением и вылетел с моста
Бойцы ВСУ пытались убить мирного жителя на скутере
Найдено тело второй пропавшей в Туве девочки
Цой раскрыла диагноз после слухов о лечении в онкоцентре
Трамп заявил о «множестве способов» победить Иран
В НАТО раскрыли, какое оружие исчезнет в Европе из-за США
Мужчина выстрелил в бывшую жену, чтобы скрыть измену
Стало известно о жертвах и пострадавших в Иране при ударах США
В Дагестане снова ввели режим ЧС из-за подтопления
«Они же на фронте»: Журавлеву дали совет после резонансного интервью
В Белгородской области скончался пострадавший от удара дрона 1 июля
Иран атаковал американские военные объекты в Персидском заливе
Shaman ответил на слухи о падении со сцены в Перми
Врачи спасли ребенка с магнитами внутри
Найдено тело одной из пропавших в Туве девочек
Удары США по Ирану парализовали движение в Ормузском проливе
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.