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08 июля 2026 в 14:48

Востоковед объяснил новый виток войны между США и Ираном

Востоковед Лукьянов: соглашение между Ираном и США было фикцией

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Отсутствие институциональных механизмов контроля и неустраненные причины конфликта превратили американо-иранское соглашение о перемирии в фикцию, заявил старший преподаватель НИУ ВШЭ, научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов в разговоре с Lenta.ru. По мнению эксперта, договоренности держались исключительно на доброй воле сторон, которые к тому же трактовали их по-своему, поэтому новое обострение было лишь вопросом времени.

Данное соглашение функционировало исключительно благодаря доброй воле двух участников. Его проблема заключалась в отсутствии институциональных механизмов, которые бы обеспечивали контроль прекращения огня и давали сторонам гарантии. Причины конфликта не были устранены, прочный базис для реального разрешения противоречий создан не был, — объяснил он.

Ранее источник сообщил, что Вашингтон намерен продолжить диалог с Тегераном для выработки финального соглашения, несмотря на новые удары по иранской территории. В Белом доме сочли действия Ирана в Ормузском проливе неприемлемыми и требующими жесткого ответа, но при этом США склонны договориться.

Кроме того, политолог-американист Малек Дудаков заявил, что президент США Дональд Трамп поднимает тему возобновления конфликта с Ираном исключительно для демонстрации силы на саммите НАТО. По мнению эксперта, в Тегеране прекрасно понимают, что подобные заявления американского лидера являются лишь блефом.

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