Востоковед объяснил новый виток войны между США и Ираном Востоковед Лукьянов: соглашение между Ираном и США было фикцией

Отсутствие институциональных механизмов контроля и неустраненные причины конфликта превратили американо-иранское соглашение о перемирии в фикцию, заявил старший преподаватель НИУ ВШЭ, научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов в разговоре с Lenta.ru. По мнению эксперта, договоренности держались исключительно на доброй воле сторон, которые к тому же трактовали их по-своему, поэтому новое обострение было лишь вопросом времени.

Данное соглашение функционировало исключительно благодаря доброй воле двух участников. Его проблема заключалась в отсутствии институциональных механизмов, которые бы обеспечивали контроль прекращения огня и давали сторонам гарантии. Причины конфликта не были устранены, прочный базис для реального разрешения противоречий создан не был, — объяснил он.

Ранее источник сообщил, что Вашингтон намерен продолжить диалог с Тегераном для выработки финального соглашения, несмотря на новые удары по иранской территории. В Белом доме сочли действия Ирана в Ормузском проливе неприемлемыми и требующими жесткого ответа, но при этом США склонны договориться.

Кроме того, политолог-американист Малек Дудаков заявил, что президент США Дональд Трамп поднимает тему возобновления конфликта с Ираном исключительно для демонстрации силы на саммите НАТО. По мнению эксперта, в Тегеране прекрасно понимают, что подобные заявления американского лидера являются лишь блефом.