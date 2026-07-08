Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
08 июля 2026 в 13:11

Американист выявил истинную причину нового кризиса между Ираном и США

Американист Дудаков: Трамп заявляет о конфликте с Ираном из-за саммита НАТО

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Kenny Holston/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп говорит о возобновлении конфликта с Ираном, чтобы продемонстрировать свою силу в рамках саммита НАТО, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, Тегеран осознает, что подобные заявления американского лидера — не более чем блеф.

На текущий момент мы видим, что США и Иран вновь обменялись взаимными точечными ударами. В принципе, уже не первый раз за последние недели мы это наблюдаем. И всякий раз это приводило просто к новому раунду переговоров. Обе стороны прощупывают почву, смотрят, что есть у их оппонентов. Учитывая, как это уже затянулось, видно, что у Ирана этих возможностей предостаточно, и просто так их выбить за ближайшее время нереалистично. Тем более что, конечно, ситуация еще развивается на фоне начавшегося саммита НАТО в Анкаре. У Трампа и его команды есть стремление показать силу европейским партнерам, — пояснил Дудаков.

Он предположил, что Пентагон сейчас стремится постепенно ослабить Тегеран и блокировать Ормузский пролив. По его словам, каждый раз, когда Иран атакует американские военные базы, США отслеживают происхождение этих ударов, чтобы наводить свои ракеты для реализации поставленной задачи.

Я думаю, Иран понимает, что Трамп все-таки во многом блефует, когда заявляет о завершении переговоров и возобновлении войны. Тем более что до выборов в конгресс остается всего лишь четыре месяца, даже уже меньше. И чем ближе этот день, тем, конечно, рискованнее это все возобновлять. Поэтому там Трамп, конечно, сейчас будет делать много таких громогласных заявлений, но далеко не все из этого стоит воспринимать буквально и всерьез, — резюмировал Дудаков.

Ранее Трамп заявил, что вновь прекращает переговоры с Ираном. Во время встречи с главой НАТО Марком Рютте на саммите в Анкаре он также оскорбил иранское руководство, назвав его «отбросами».

Мир
США
Иран
Дональд Трамп
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минпромторг приготовил меры на случай скачка цен на продукты
Четыре человека получили ранения при ударах ВСУ по кафе и авто в ЛНР
В Иркутске начали устранять последствия шторма
Эрдогана насмешил образ Макрона
Автоэксперт оценил идею льгот на платных трассах для осторожных водителей
Дезертир с гранатой «отжал» золотую сережку у женщины в Киеве
Крокодил набросился на подростка во время семейной рыбалки
Названа вероятная причина отказа Болгарии и Венгрии от военной помощи Киеву
Экс-игрок «Краснодара» назвал причину отъезда Сперцяна в Саудовскую Аравию
Политолог раскрыл цели увеличения военных расходов Германии
Хищения на «зубах дракона» в Белгородской области: кто сколько украл, цифры
ВСУ атаковали коммерческий объект и ранили гражданского в Белгороде
Депутат назвал неприятные последствия введения QR-кодов для продажи бензина
Госдума обязала детей мигрантов получать патент после 18 лет
В Госдуме рассказали о значении законопроекта про регулирование ИИ
Садовод назвала эффективное средство от медведки
Блогер Лерчек показала своих родных в День семьи, любви и верности
Российские «Ланцеты» уничтожили группу катеров ВСУ в Черном море
Госдума ужесточила требования к мигрантам для работы в России
Налет на Татарстан, обстрел автобуса, шпионы в Крыму: ВСУ атакуют РФ 8 июля
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики
Общество

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.