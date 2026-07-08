Американист выявил истинную причину нового кризиса между Ираном и США

Президент США Дональд Трамп говорит о возобновлении конфликта с Ираном, чтобы продемонстрировать свою силу в рамках саммита НАТО, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, Тегеран осознает, что подобные заявления американского лидера — не более чем блеф.

На текущий момент мы видим, что США и Иран вновь обменялись взаимными точечными ударами. В принципе, уже не первый раз за последние недели мы это наблюдаем. И всякий раз это приводило просто к новому раунду переговоров. Обе стороны прощупывают почву, смотрят, что есть у их оппонентов. Учитывая, как это уже затянулось, видно, что у Ирана этих возможностей предостаточно, и просто так их выбить за ближайшее время нереалистично. Тем более что, конечно, ситуация еще развивается на фоне начавшегося саммита НАТО в Анкаре. У Трампа и его команды есть стремление показать силу европейским партнерам, — пояснил Дудаков.

Он предположил, что Пентагон сейчас стремится постепенно ослабить Тегеран и блокировать Ормузский пролив. По его словам, каждый раз, когда Иран атакует американские военные базы, США отслеживают происхождение этих ударов, чтобы наводить свои ракеты для реализации поставленной задачи.

Я думаю, Иран понимает, что Трамп все-таки во многом блефует, когда заявляет о завершении переговоров и возобновлении войны. Тем более что до выборов в конгресс остается всего лишь четыре месяца, даже уже меньше. И чем ближе этот день, тем, конечно, рискованнее это все возобновлять. Поэтому там Трамп, конечно, сейчас будет делать много таких громогласных заявлений, но далеко не все из этого стоит воспринимать буквально и всерьез, — резюмировал Дудаков.

Ранее Трамп заявил, что вновь прекращает переговоры с Ираном. Во время встречи с главой НАТО Марком Рютте на саммите в Анкаре он также оскорбил иранское руководство, назвав его «отбросами».