«Они отбросы»: Трамп поставил точку в переговорах с Ираном Трамп заявил, что больше не желает вести переговоры с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не намерен вести переговоры с Ираном. Кроме того, во время встречи с главой НАТО Марком Рютте на саммите в Анкаре он оскорбил иранское руководство, назвав их «отбросами». Трансляция велась на сайте Альянса.

Я больше не хочу вести с ними переговоры, они отбросы, — сказал американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует. Он добавил, что в переговорах с Тегераном больше нет смысла.

До этого Рютте заявил, что последние удары США по Ирану были «абсолютно необходимыми». Он также подчеркнул, что Ормузский пролив должен быть открыт.

Между тем утром 8 июля, согласно заявлению Корпуса стражей Исламской революции, подразделения ВМС и ВКС КСИР атаковали 85 объектов американских военных в Бахрейне и Кувейте. Повреждения получили штаб командования и множество других построек, включая два терминала спутниковой связи. В Тегеране назвали эту атаку первым ответом на удары, нанесенные США по иранской территории.