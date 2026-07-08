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08 июля 2026 в 11:43

«Они отбросы»: Трамп поставил точку в переговорах с Ираном

Трамп заявил, что больше не желает вести переговоры с Ираном

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shawn Thew/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
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Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не намерен вести переговоры с Ираном. Кроме того, во время встречи с главой НАТО Марком Рютте на саммите в Анкаре он оскорбил иранское руководство, назвав их «отбросами». Трансляция велась на сайте Альянса.

Я больше не хочу вести с ними переговоры, они отбросы, — сказал американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует. Он добавил, что в переговорах с Тегераном больше нет смысла.

До этого Рютте заявил, что последние удары США по Ирану были «абсолютно необходимыми». Он также подчеркнул, что Ормузский пролив должен быть открыт.

Между тем утром 8 июля, согласно заявлению Корпуса стражей Исламской революции, подразделения ВМС и ВКС КСИР атаковали 85 объектов американских военных в Бахрейне и Кувейте. Повреждения получили штаб командования и множество других построек, включая два терминала спутниковой связи. В Тегеране назвали эту атаку первым ответом на удары, нанесенные США по иранской территории.

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Иран
Дональд Трамп
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