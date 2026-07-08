Иран заявил о крупной атаке на военные объекты США Иран заявил о массированном ударе по 85 объектам США

Военно-морские и Воздушно-космические силы Корпуса стражей Исламской революции нанесли удары по 85 американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте, говорится в заявлении КСИР. В Тегеране заявили, что атака стала первоначальным ответом на удары США по территории Ирана, передает издание Fars.

В качестве первоначального ответа на эту агрессию Военно-морские и Воздушно-космические силы КСИР в ходе совместной операции [с применением] ракет и беспилотников нанесли удары по 85 важным военным объектам США в порту Салман, зоне 5-го флота [ВМС США] в Бахрейне и на авиабазе Али ас-Салем в Кувейте, — говорится в сообщении.

Как утверждает иранская сторона, удары были нанесены по объектам в порту Салман и зоне базирования 5-го флота ВМС США в Бахрейне. Также удары были нанесены по авиабазе Али ас-Салем в Кувейте.

Ранее сообщалось, что для восстановления военно-морской базы США в Бахрейне может потребоваться до $400 млн (30,8 млрд рублей). Повреждения получили штаб командования и множество других построек, включая два терминала спутниковой связи.