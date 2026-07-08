Трамп объявил об отмене режима прекращения огня с Ираном

Режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте на полях саммита альянса в Анкаре. Он добавил, что в переговорах с Тегераном больше нет смысла, сообщает Reuters.

Я думаю, что оно (прекращение огня. — NEWS.ru) закончено. Я не хочу иметь с ними дел. <...> Они подонки. Они больные люди и управляются больными людьми. Я считаю, что иметь с ними дело — пустая трата времени, — сказал он.

Трамп уточнил, что может разрешить американским переговорщикам продолжить диалог с Ираном, однако не видит в этом смысла. Американский лидер назвал встречи с представителями Исламской Республики пустой тратой времени.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте по прибытии на саммит военного блока заявил: Альянс считает, что последние удары США по Ирану были «абсолютно необходимыми». Он также подчеркнул, что Ормузский пролив должен быть открыт.

До этого Корпус стражей Исламской революции заявил об ударах по 85 американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте. В Тегеране утверждают, что атака стала первоначальным ответом на удары США по территории Ирана.