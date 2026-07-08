Трамп раскрыл, когда США нанесут новые удары по Ирану Трамп пообещал снова атаковать Иран в ближайшие часы

Соединенные Штаты, по всей видимости, нанесут новые удары по объектам на иранской территории в ближайшие часы, заявил президент США Дональд Трамп на полях саммита НАТО в Турции. По его словам, которые передает YouTube-канал Белого дома, американская армия уже нанесла ночной удар по Ирану и может атаковать снова.

Мы нанесли по ним очень мощный удар прошлой ночью. Возможно, мы ударим снова сегодня вечером, — сказал американский лидер.

Ранее старший преподаватель НИУ ВШЭ, научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов заявил, что американо-иранское перемирие оказалось фикцией из-за отсутствия контрольных механизмов и нерешенных противоречий. По мнению эксперта, договоренности держались исключительно на доброй воле участников, которые к тому же трактовали их в удобную для себя сторону, поэтому эскалация была неизбежна.

Кроме того, источник сообщил, что Вашингтон не намерен прерывать диалог с Тегераном и готов работать над окончательным соглашением, даже несмотря на новые удары по Ирану. В Белом доме действия Ирана в Ормузском проливе назвали недопустимыми и требующими решительной реакции, однако США все же склоняются к переговорам.