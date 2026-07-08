Трампа уличили в использовании «эмоциональных качелей» в диалоге с Ираном Политолог Дудаков: США не желают проигрывать и давят на Иран эмоционально

США стремятся добиться реванша в противостоянии с Ираном, используя тактику эмоциональных качелей, заявил ИС «Вести» политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, текущая ситуация вокруг Тегерана характеризуется затяжным состоянием, когда нет ни открытой войны, ни установленного мира.

Мы видим типичные качели в политике администрации [президента США Дональда] Трампа — то там переговорный процесс, эпизоды переговорного трека, то там очередные удары по иранским военным объектам на берегу Ормузского пролива. Такая ситуация вязкая — ни мира, ни войны, — пояснил эксперт.

По словам Дудакова, политика администрации Трампа демонстрирует колебания между возобновлением переговорного процесса и нанесением ударов по иранским военным объектам вблизи Ормузского пролива. Он считает, что Белый дом использует эту неоднозначную ситуацию для компенсации того, что США фактически потерпели неудачу в военном столкновении высокой интенсивности.

Ранее Трамп указал, что Соединенные Штаты готовятся к новым ударам по объектам в Иране в ближайшее время. Американский лидер добавил, что военные уже провели ночную атаку и имеют потенциал для повторения таких действий.