Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
08 июля 2026 в 21:43

Трампа уличили в использовании «эмоциональных качелей» в диалоге с Ираном

Политолог Дудаков: США не желают проигрывать и давят на Иран эмоционально

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

США стремятся добиться реванша в противостоянии с Ираном, используя тактику эмоциональных качелей, заявил ИС «Вести» политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, текущая ситуация вокруг Тегерана характеризуется затяжным состоянием, когда нет ни открытой войны, ни установленного мира.

Мы видим типичные качели в политике администрации [президента США Дональда] Трампа — то там переговорный процесс, эпизоды переговорного трека, то там очередные удары по иранским военным объектам на берегу Ормузского пролива. Такая ситуация вязкая — ни мира, ни войны, — пояснил эксперт.

По словам Дудакова, политика администрации Трампа демонстрирует колебания между возобновлением переговорного процесса и нанесением ударов по иранским военным объектам вблизи Ормузского пролива. Он считает, что Белый дом использует эту неоднозначную ситуацию для компенсации того, что США фактически потерпели неудачу в военном столкновении высокой интенсивности.

Ранее Трамп указал, что Соединенные Штаты готовятся к новым ударам по объектам в Иране в ближайшее время. Американский лидер добавил, что военные уже провели ночную атаку и имеют потенциал для повторения таких действий.

Мир
Иран
США
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, сможет ли Украина производить ракеты для Patriot
Армия России разбомбила локомотивы с оружием ВСУ
Врач рассказала, как не спутать обморок на жаре и инсульт
«Чтоб ты сдохла»: Бьянка рассказала о травле из-за лишнего веса
Политолог Демчук раскрыл скрытые цели и главные темы саммита НАТО
Президент Литвы прокомментировал слова Трампа о Гренландии
Военэксперт ответил, построит ли Украина заводы для производства Patriot
В США спрогнозировали цены на нефть после новых ударов по Ирану
«Большая работа»: глава ПКР раскрыл секрет побед российских паралимпийцев
Таксист разбился насмерть, вылетев с моста и перевернувшись
Бойцы ВСУ пытались убить мирного жителя на скутере
Найдено тело второй пропавшей в Туве девочки
Цой раскрыла диагноз после слухов о лечении в онкоцентре
Трамп заявил о «множестве способов» победить Иран
В НАТО раскрыли, какое оружие исчезнет в Европе из-за США
Мужчина выстрелил в бывшую жену, чтобы скрыть измену
Стало известно о жертвах и пострадавших в Иране при ударах США
В Дагестане снова ввели режим ЧС из-за подтопления
«Они же на фронте»: Журавлеву дали совет после резонансного интервью
В Белгородской области скончался пострадавший от удара дрона 1 июля
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.