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31 июля 2026 в 06:45

Предпринимателям рассказали о серьезной ошибке при импортозамещении ПО

IT-эксперт Кутищев назвал отсутствие стратегии ошибкой при импортозамещении ПО

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Отсутствие предварительной IT-стратегии и проектирования будущей архитектуры является самой серьезной ошибкой при переходе на отечественное программное обеспечение, заявил NEWS.ru генеральный директор ГК ОТР Александр Кутищев. По его словам, современная инфраструктура представляет собой сложную систему, где замена одного элемента неизбежно сказывается на работе остальных.

IT-инфраструктура представляет собой сложную систему взаимосвязанных компонентов. В большинстве компаний одновременно используются десятки различных решений. Замена одного элемента неизбежно влияет на работу остальных. Поэтому при планировании импортозамещения важно оценивать всю архитектуру целиком. Первым этапом любого крупного проекта должно становиться обследование существующего IT-ландшафта. Одна из самых распространенных ошибок — начинать без предварительного проектирования. Желание быстрее заменить отдельные решения нередко приводит к тому, что инфраструктура развивается фрагментарно. Чтобы избежать подобных проблем, импортозамещение должно начинаться с формирования IT-стратегии и проектирования будущей архитектуры, — пояснил Кутищев.

Кроме того он отметил, что при переходе на отечественные решения необходимо учитывать не только функциональные возможности программного обеспечения, но и особенности инфраструктуры, на которой ему предстоит работать. По словам IT-эксперта, новые продукты могут предъявлять другие требования к вычислительным ресурсам, иметь иной профиль нагрузки или требовать изменения отдельных компонентов.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что принятый законопроект о правовом режиме программируемых средств предусматривает возможность признания новых цифровых технологий изобретениями. По его словам, этот шаг сформирует современную правовую среду для разработчиков.

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