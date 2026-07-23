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23 июля 2026 в 10:46

В ГД рассказали о новшествах в сфере правового регулирования IT-технологий

Депутат Чаплин: новые цифровые технологии могут быть признаны изобретением

Госдума РФ Госдума РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Принятый законопроект о правовом режиме программируемых средств предусматривает возможность признания новых цифровых технологий изобретениями, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, этот шаг сформирует современную правовую среду для разработчиков.

Сегодня технологии развиваются такими темпами, что правовое регулирование зачастую отстает от реальности. Программное обеспечение, алгоритмы искусственного интеллекта, графические интерфейсы стали ключевой ценностью во многих отраслях — от беспилотных автомобилей до биотехнологий. Но до сих пор патентное законодательство было ориентировано на «железо» — устройства, детали, конструкции. Код, который управляет этим железом, оставался в правовой серой зоне. Новый законопроект устраняет этот разрыв. Мы прямо закрепляем, что техническое решение, реализованное в программируемом средстве, может быть изобретением, — пояснил Чаплин.

Он отметил, что законопроект охватывает как алгоритмы машинного обучения, так и системы управления беспилотниками, а также любой программный продукт, обеспечивающий технические результаты. Особое внимание, по словам депутата, следует уделить признанию графических интерфейсов в качестве промышленных образцов.

Сегодня интерфейс — это лицо продукта, его конкурентное преимущество, и он должен быть защищен от копирования. Также мы расширяем перечень охраняемых продуктов, включая белковые и генетические конструкции, что отражает интеграцию цифровых и биотехнологий. Мы создаем современную правовую среду для разработчиков, стартапов и высокотехнологичных компаний, где их интеллектуальный труд получает надежную патентную защиту, — заключил Чаплин.

Ранее генеральный директор ГК ОТР Александр Кутищев заявил, что для успешного импортозамещения необходимо полностью внедрять российские IT-решения. По его словам, рынок остро нуждается не только в разработчиках, но и в специалистах по миграции данных и консультантах.

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