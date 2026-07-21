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21 июля 2026 в 12:50

Раскрыт нюанс IT-импортозамещения, меняющий всю отрасль

Бизнесмен Кутищев: российские IT-решения нуждаются в полноценном внедрении

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Российские IT-решения требуют полного внедрения для успешного импортозамещения, заявил NEWS.ru генеральный директор ГК ОТР Александр Кутищев. На этом фоне, по его словам, рынок нуждается не только в разработчиках, но и в экспертах по миграции данных и консультантах.

Сам по себе программный продукт еще не делает компанию независимой от зарубежных технологий. Цифровой суверенитет означает не просто наличие отечественного программного обеспечения, а возможность полноценно использовать его в реальной работе бизнеса. Для этого недостаточно написать код и выпустить продукт на рынок, важно обеспечить его внедрение, интеграцию с существующей IT-инфраструктурой, стабильную эксплуатацию и дальнейшее развитие. После завершения разработки начинается наиболее продолжительный и зачастую самый сложный этап жизненного цикла любого IT-решения, — пояснил Кутищев.

Он подчеркнул, что по окончании разработки компании предстоит перенести данные, изменить бизнес-процессы, обучить сотрудников работе с новой системой, настроить техническую поддержку и обеспечить дальнейшее сопровождение. По словам эксперта, если хотя бы одна из этих задач не будет решена, даже самый качественный программный продукт не сможет раскрыть свой потенциал в полной мере.

Многие воспринимают переход на отечественное ПО как простую замену одного программного продукта другим. На практике же даже миграция привычных корпоративных сервисов превращается в полноценный проект, затрагивающий инфраструктуру, пользователей и бизнес-процессы компании. Цифровой суверенитет невозможен без развития целой экосистемы профессиональных компетенций. Помимо разработчиков рынку необходимы специалисты по внедрению, архитекторы, эксперты по миграции данных, консультанты, специалисты по эксплуатации и сопровождению, — добавил Кутищев.

Ранее стало известно, что дата-сайентисты и программисты стали самыми высокооплачиваемыми специалистами в сфере ИИ на российском рынке труда. Их средняя зарплата составляет 200 тыс. рублей и 126,6 тыс. рублей соответственно.

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