14 апреля 2026 в 09:05

Начинающим программистам объяснили, как быстрее найти работу

IT-эксперт Полиненко: главным преимуществом программиста является портфолио

Главным преимуществом для начинающего программиста при поиске работы является портфолио, заявил NEWS.ru директор по продукту платформы «Сфера» Сергей Полиненко. По его словам, в качестве примеров работ можно использовать пет-проекты, учебные кейсы, участие в хакатонах или даже практико-ориентированную курсовую работу.

В 2026 году первым серьезным преимуществом для начинающего сотрудника IT-сферы становится портфолио. Это могут быть пет-проекты, учебные кейсы, стажировочные задачи, участие в хакатонах, командные проекты в вузе или даже практико-ориентированная курсовая, если она отражает навыки соискателя. Программистам не стоит недооценивать пет-проекты и студенческие работы. Для нанимателя это часто единственный способ увидеть, как кандидат мыслит, строит архитектуру, умеет ли доводить задачу до конца и насколько аккуратно работает с кодом. Даже небольшой проект может больше сказать о соискателе, чем длинный список пройденных курсов, — пояснил Полиненко.

Помимо этого, IT-эксперт обратил внимание на еще один «заметный фильтр» для новичков — практическое знание инструментов для работы. По его словам, это важно, поскольку в настоящее время компании в РФ продолжают переход на локальные решения.

Еще один заметный фильтр для программистов-новичков при найме — практическое знание тех инструментов, с которыми сегодня работают команды. Российский IT-рынок продолжает переход на локальные решения, поэтому начинающему специалисту важно ориентироваться не только в универсальных подходах к разработке, но и в актуальных платформах РФ, — заключил Полиненко.

Ранее сообщалось, что онлайн-школы и развитие нейросетей снизили спрос на начинающих IT-специалистов. По словам представителей отрасли, за последние годы ситуация на рынке труда заметно изменилась: компании все реже нанимают новичков.

