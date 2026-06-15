Житель Курской области получил травму при атаке дрона ВСУ Губернатор Хинштейн сообщил о ранении мужчины при атаке дрона в Рыльске

Мужчина получил акубаротравму в результате атаки дрона ВСУ на город Рыльск Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в МАКСе. Пострадавшему оказана первая медицинская помощь. Он будет наблюдаться амбулаторно.

Растет число жертв украинских преступлений. Сегодня вражеский дрон атаковал город Рыльск. В результате удара ранен местный житель. У 64-летнего мужчины акубаротравма, — написал Хинштейн.

Губернатор призвал жителей Курской области соблюдать меры безопасности и быть бдительными. По его словам, «подлые нападки врага продолжаются».

Ранее в Брянской области трое механизаторов погибли при атаке украинского беспилотника самолетного типа во время полевых работ в Почепском районе. Врио губернатора региона Егор Ковальчук сообщил, что удар пришелся по полю агрохолдинга «Мираторг» вблизи поселка Селище.

До этого в Туле развернули пункты временного размещения для жителей, чьи дома пострадали в результате атаки БПЛА. Глава администрации города Илья Беспалов отметил, что для пострадавших организованы трансфер до ПВР и горячее питание.